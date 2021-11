Un nuevo caso de violencia policial se conoció en las últimas horas tras un episodio ocurrido el domingo por la madrugada en Loma Verde, Escobar. Allí efectivos de la policía Bonaerense irrumpieron en una fiesta y reprimieron con balas de goma a jóvenes de entre 18 y 19 años, luego de una denuncia por ruidos molestos.

Según contaron los testigos -quienes además grabaron con las cámaras de sus teléfonos- los policías efectuaron hasta 40 disparos. Muchos directamente a quemarropa o corta distancia por lo que algunos de los adolescentes debieron ser hospitalizados por las heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, en una vivienda ubicada sobre la calle Nigromante al 400, entre Los Tilos y Los Aromos. Según publicó el diario zonal El Día de Escobar, al llegar al lugar los efectivos intentaron separar a dos jóvenes que se estaban peleando en la vereda. A los pocos minutos, sin embargo, los policías comenzaron a disparar y reprimir a todos los chicos que se encontraban en la fiesta.

“Me tiró de frente, a unos 6 metros de distancia, sin dar la voz de alto, ni nada. Sentí el impacto de una, fueron segundos. Me metí a la casa agarrándome la cara, porque me sangraba mucho. Me fui hasta el fondo y ahí me encontré con dos oficiales, que me pidieron que me tire al piso. Yo lo hice, pero igualmente me seguían gritando y diciendo de todo. Yo les pedía por favor que llamen una ambulancia, que estaba perdiendo mucha sangre, y uno de ellos me pateó la cabeza y me dijo que me calle la boca. Después vino otro y me pateó también”, contó Joaquín González, de 18 años, al Día de Escobar.

Joaquín recibió un disparo en el ojo derecho y por la herida quedó internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

El joven contó también que los policías cortaron la calle con patrulleros y que entraron a la vivienda rompiendo la puerta con una patada, también que dispararon adentro de la casa. “Solo nos insultaban y nos pegaban”, agregó.