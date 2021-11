Pablo “Cholo” Guiñazú presentó este jueves su renuncia como entrenador de Atlético Tucumán, tras haber dirigido solo seis partidos a ese conjunto de la primera división de la Liga Profesional Argentina.



El ex futbolista de Talleres de Córdoba e Independiente asumió hace seis fechas en el Decano luego de la salida de Omar De Felippe, pero en estas semanas no logró ganar ningún partido y acarrea una racha de cuatro derrotas.

Para colmo, el miércoles en el estadio José Fierro de San Miguel Atlético fue goleado por 4 a 0 por el conjunto bonaerense Defensa y Justicia. “No hay respuesta, no hay sensaciones. Me pongo los límites solo, entiendo de momentos, entiendo de situaciones, que se pueden revertir rápido o no. Si llego a decir que doy un paso al costado, es dándole la derecha a los jugadores para que puedan revertir la situación”, comentó el Cholo en la conferencia de prensa tras la derrota.