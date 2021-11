El gobierno cubano rindió distintos homenajes este jueves al expresidente y líder revolucionario Fidel Castro en el quinto aniversario de su muerte, con una ceremonia en la escalinata de la Universidad de La Habana y la inauguración de un centro para preservar la obra y el pensamiento del máximo comandante de la Revolución Cubana. Múltiples dirigentes cubanos y las principales instituciones de la isla, incluyendo la prensa oficialista, recordaron su obra y figura en redes sociales con lemas como #Fidelvive y #FidelPorSiempre.

"Fidel es insustituible y el pueblo continuará su obra"

El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter en los que se refirió a su legado y a la huella que dejó en él quien lideró al país por casi medio siglo. "Ayer me preguntaron cuándo conocí a Fidel. Y he respondido que 'desde que tengo memoria. Muchos años después fue mi jefe, pero desde que era un niño lo conozco y lo quiero'. Ahora trato de seguir sus pasos. Conmigo va", escribió.



También lo recordó como presidente. "En el despacho de Fidel en el Palacio de la Revolución todo está como lo dejó él en su último día allí. Trato de imaginarlo en medio de las duras batallas de tantos años desafiantes. Me inspira, me emociona. Y sigo peleando". Por último, Díaz Canel hizo alusión a una cita de su hermano y también expresidente, Raúl Castro: "Fidel es Fidel, todos lo sabemos bien, Fidel es insustituible y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente. Aunque siempre lo estarán sus ideas, que han hecho posible levantar el bastión de dignidad y justicia que nuestro país representa".

Por su parte el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, recogió en su perfil de Twitter unas palabras de Castro con una aparente referencia a la actualidad política del país: "La Revolución es obra de la voluntad absolutamente mayoritaria del pueblo de Cuba y es virtualmente imposible oponerse a ella". Rodríguez agregó que su "lealtad" a la revolución cubana es "inquebrantable", como el "ejemplo" y la "dignidad" de Fidel.

"Fidel Por Siempre"

Este jueves estaban previstos distintos actos en Cuba para conmemorar la muerte del exdirigente, entre los que se destacaba la inauguración del centro Fidel Castro, un centro estatal destinado al estudio y la difusión de su pensamiento y obra. Los actos conmemorativos se realizan desde el miércoles por la noche, cuando, en la escalinata de La Universidad de La Habana, y encabezados por Díaz Canel, cientos de estudiantes se congregaron bajo una fuerte lluvia para recordar con música, danza y palabras al "Comandante".

"Llovió anoche, como llovió aquel 30 de septiembre de 1996 en Santa Clara. Con solo un aviso en la radio, la Plaza del Che se llenó para oír a Fidel. Todavía me estremece la emoción de mi pueblo. Fidel Por Siempre. Cuba Vive", recordó este jueves Díaz Canel. Aquel 30 de septiembre Castro, impulsado por Díaz Canel, organizó en apenas horas un acto masivo en la Plaza de la Revolución Ernesto Guevara, un hecho que el actual presidente comparó con la asistencia a la conmemoración que se extendió hasta la madrugada del jueves.

Durante la ceremonia se escucharon canciones como "Unicornio azul", del cantautor Silvio Rodríguez, en voces del Coro Nacional, o "Te doy otra canción", de Nelson Valdés. También se leyó "El gigante", poema de Humberto Arenal, y participó la compañía Danza Contemporánea de Cuba. Momentos de emoción se vivieron en una velada que se cerró con la canción "Cabalgando con Fidel" coreada por una multitud bajo la lluvia.



Los "pañuelos rojos", jóvenes oficialistas agrupados en el Proyecto Nuestra América, convocaron a una marcha la tarde del jueves en honor a Fidel Castro. La movilización tenía previsto salir del Parque del Quijote para dirigirse al Malecón, el mismo trayecto que pretendió hacer el líder opositor Yunior García el pasado día 14, vestido de blanco y con una rosa. Esa manifestación solitaria fue impedida por la policía que rodeo su casa antes de que pudiera salir.



Los pañuelos rojos pidieron llevar esa prenda que los identifica, sobre camisetas blancas y una flor. Prometieron lanzar al agua una réplica del yate Granma, que trajo a Castro y sus seguidores a Cuba en 1956. La obra fue realizada por el artista Alexis Leyva, más conocido en la isla como "Kacho".

Líder de la Revolución Cubana

Nacido en 1926, Fidel Castro encabezó la revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista, que triunfó en 1959 para instaurar un gobierno socialista que todavía perdura bajo la presidencia de Díaz Canel. Ese mismo año Cuba nacionalizó el comercio y la industria privada, y expropió tierras y empresas de titularidad estadounidense. Poco años después, la Revolución Cubana expandió los servicios de salud y eliminó el analfabetismo que había en el país.

El tres de enero de 1961, Estados Unidos y Cuba rompieron relaciones diplomáticas tras lo cual el presidente John F. Kennedy trató de derrocar a Castro mediante la invasión de Bahía de los Cochinos, incursión que fue derrotada por las tropas cubanas y que luego provocó la Crisis de los Misiles, provistos por la extinta Unión Soviética. En represalia, Kennedy impuso en 1962 un bloqueo comercial a la isla caribeña que dura hasta la actualidad, y que fue condenado en diversas oportunidades por la Asamblea General de la ONU.

Luego de enfermar en 2006, Fidel Castro le cedió el poder a su hermano Raúl, hoy de 90 años, y falleció el 25 de noviembre de 2016. Un mes después de su muerte, el Parlamento cubano aprobó la Ley 123 que prohíbe emplear su nombre "para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles y otros lugares públicos, así como en cualquier tipo de condecoración, reconocimiento o título honorífico". Como lo quería Fidel, Cuba no tiene estatuas, ni calles o parques en su honor, aunque su imagen está presente en el país de múltiples maneras.