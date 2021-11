Por disposición del Banco Central, a partir del viernes no se podrán financiar los viajes y gastos en el exterior en cuotas con tarjetas de crédito. La resolución 7407 ordena a los bancos y empresas emisoras de tarjetas el impedimento de financiar en cuotas los gastos de servicios turísticos, luego de que en septiembre la salida de dólares vía turismo externo llegó al máximos desde diciembre de 2019.

De esta manera, la forma de financiar los gastos de un viaje al exterior será a través préstamos personales o haciendo frente a la tasa de interés empleada por el sistema bancario para los pagos mínimos, que rondan el 43 por ciento. Mientras tanto, los viajes que se realicen dentro del país podrán abonarse con el programa Ahora 12.

"A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.)", señala la resolución 7407 de Banco Central.

La financiación de dólares para viajes, turismo y pagos en tarjetas comenzó a incrementarse desde la flexibilización de las restricciones fronterizas por el Covid-19 y superó los niveles registrados en los meses de enero y febrero de 2020, previo a la pandemia. Entre agosto y septiembre pasado el incremento de esos gastos, financiados en dólares, fue de 44%.

"Este resultado fue explicado principalmente por los egresos netos por Fletes y Seguros y Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta por 396 millones dólares y 228 millones dólares", indicó un informe del Central, que vio cómo a través de las tarjetas de crédito los gastos en el exterior alcanzaron los niveles de diciembre de 2019, cuando habían sido de 509 millones.

Noticia en desarrollo.