Dirigentes de Juntos por el cambio cuestionaron la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el acuerdo con el FMI, y le pidieron a la exmandataria que se haga "cargo" de la situación y que no responsabilice a la oposición.

"Hágase cargo, deje las cartas y póngase a escribir alguna propuesta que nos saque del desastre económico que hicieron", apuntó apuntó el titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, en su cuenta de la red social Twitter. El dirigente radical criticó a la exepresidenta por considerar que "la culpa es siempre del otro", y le pidió "alguna propuesta" para que la Argentina pueda salir del "desastre económico que hicieron" desde la coalición oficialista. "Para Cristina Kirchner la culpa es siempre del otro. Pero que Alberto Fernández sea presidente es suya", subrayó Cornejo.

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, le recomendó la vicepresidenta que "no se preocupe" por la oposición, porque cumplir con su "responsabilidad", y pidió que desde el Ejecutivo nacional "definan un plan de gobierno de una vez". "No se preocupe por nosotros, señora de Kirchner; cumpliremos con nuestra responsabilidad", posteó Bullrich en redes sociales. Además, la presidenta del PRO le exigió al oficialismo que "deje de postergar todo" y que defina "un plan de gobierno de una vez y ordenen el desvarío económico, social y de inseguridad en el que vivimos". "Finalmente el Gobierno reconoció nuestro triunfo de manera formal a través de su Vicepresidenta. Logramos un objetivo estratégico ineludible: por primera vez desde 1983 el peronismo no tendrá quórum propio en el Senado de la Nación", concluyó.

En la misma línea, el diputado nacional electo por Juntos por el Cambio y exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro afirmó que el "objetivo" de Cristina Kirchner "siempre fue" el de alcanzar "la impunidad" en las causas judiciales.

"La Vicepresidente escribe una carta diciendo que ella no incide en las decisiones del Gobierno. Nunca le creí nada y menos esto. Igual, su objetivo siempre fue otro: la impunidad", publicó Finocchiaro. La diputada Mariana Zuvic fue más escueta en su rechazo y comparó a CFK con Poncio Pilato. “Absolutamente previsible”, añadió. En tanto, el diputado electo José Luis Espert aseguró que la exmandataria "quiere defaultear la deuda. O sea, prender fuego el país".



Desde el oficialismo hubo un contundente apoyo a la vicepresidente. El retweet fue el recurso más utilizado por el Frente de Todos como muestra de respaldo. Los más destacados fueron los de Alberto Fernádez y el ministro de Economía, Martín Guzmán, lejos de algunas lecturas que ven un distanciamiento en el tema. También compartieron la carta en señal de apoyo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y distintos funcionarios como Aníbal Fernández y Andrés Larroque.