El exintegrante de La Libertad Avanza, y hombre de confianza de Javier Milei en sus inicios en la política, Gastón Alberdi, reveló que un diálogo en el que el presidente le reveló que había asesorado a narcotraficantes.

Según detalló Alberdi en declaraciones a la 750, la revelación de Milei fue en 2021, cuando el ahora presidente había desembarcado en la política y logró acceder a una banca como diputado nacional.

La revelación cobra ahora una sustancial relevancia si se considera el escándalo por el financiamiento de “Fred” Machado, un empresario investigado por narcotráfico y lavado de dinero, que habría financiado a José Luis Espert en campañas electorales, y que en las últimas horas amenazó con que si él habla, “se cae el país”.

Al ser consultado sobre los dichos de Machado, que está contando sus últimas horas en el país antes de ser extraditado a los Estados Unidos, Alberdi fue claro sobre el destinatario de las amenazas: “Es una amenaza a Javier Milei, diciéndole que no se haga el boludo. Es un mensaje clarísimo a la cabeza”.

En tanto, sobre las reuniones recurrentes del Presidente Milei con Machado, dijo: “Yo no participaba. Había una pared de por medio. Yo veía quién entraba y quién salía. Yo veía a Fred Machado, a su primo hermano, Ciccarelli, a su novia Villaverde, a Romina Diez, a Lilia Lemoine, a Espert, al mismo Milei, a Marra, a Nielsen, a Cositorto”.

“Yo entré (al espacio político) en el 2020 y hasta abril del 2021, que estalló el narco-escándalo. Yo lo vi unas cinco o seis veces. A mí me lo presentaron como un empresario minero que tenía aviones y estaba colaborando con la campaña. Pero mirando para atrás me doy cuenta de que era narco-financiamiento espurio”, afirmó sobre el peso de Machado en lo que en aquel entonces era Avanza Libertad.

En este punto, dio a conocer las revelaciones sobre el Presidente: “Yo se la dije personalmente, cuando a mí me llaman de México. Me llamaron y me dijeron cuidado porque hay un narco que se llama Machado muy cuestionado por la DEA. Yo le dije a Milei que se sacuda a los dos piojos, a Machado y a Rosales”.

“Y (Milei) me dijo bueno, qué hacemos. Y le dije que invirtiéramos las palabras para que en lugar de Avanza Libertad, sea Libertad Avanza”, contó a la par que reveló: “Yo seguí porque creí que habían sido solo Espert y Rosales. No pensé que había sido Javier. Yo pensé que Milei solo había asesorado a narcos en su rol profesional”.

“Pero ahora me doy cuenta de que era “Fred” Machado. Él me lo dijo. Que había asesorado narcos. No sólo a mí, se lo dijo también a Santiago Cúneo. Yo lo que le dije es que esperaba que no tenga nada que ver con el armado político. Y me dijo que no, que se reunían con empresarios y los asesoraban”, reveló.

Finalmente, dijo: “Yo hace cuatro años lo vengo diciendo: el loco no era yo. Ahora todos se hacen los boludos. Yo ayer publiqué todos los depósitos que le hizo Machado a los Bada Vázquez (quienes luego aportaron a la campaña de Bullrich). Todos son negadores seriales, pero ahí están los resultados”.

La palabra de los denunciantes

Por su lado, Yamil Castro Bianchi, abogado que patrocinó la denuncia contra Espert, afirmó al ser consultado por este mismo tema: “Estamos ansiosos porque él (en alusión a Machado) hable. Es un mensaje, que si dice que si cae él, caen todos”.

Y añadió: “Nosotros sabíamos muy poco cuando denunciamos, porque de la causa se conocieron muchos más datos. La cantidad de dinero era mucho más alta que los 200 mil dólares que teníamos corroborados. Lo que seguimos sabiendo, no llega a ser todo”.

Finamente, afirmó: “Esto tiene continuidad importante. Estamos ansiosos por su llegada a Estados Unidos, donde se le brinde seguridad y pueda declarar”.