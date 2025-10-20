En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, reflexionó sobre los últimos dichos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Argentina está “luchando por su vida”, ya que la gente “no tiene nada”, y explicó que “acierta cuando dice que Argentina da lástima”, la Argentina gobernada por Javier Milei, que no tiene un dólar “partido al medio” y anda de rodillas frente a los poderes de turno.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Lo que acabamos de escuchar de Donald Trump es la única verdad a la que nos llevaron los Milei. La Argentina está muriendo. El bestial líder norteamericano, el tipo más vomitable del planeta, dijo esta vez algo certero, preciso e inapelable sobre la situación del país.

“Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, me agrada”, dice Trump.

La mafia de Clarín esconde estas declaraciones. Si usted lee lo Magnetto, lo único que hay allí es que Estados Unidos va a comprar carne argentina. Ni siquiera subraya que Trump lo anuncia declarando que lo hace con el fin de ayudar al gobierno de Milei, que está luchando por su vida. Las principales palabras de Trump son negadas al público.

Trump acierta cuando dice que la Argentina le da lástima. Porque, autocompasivos, por aquí también se piensa de esa manera. Da pena Milei, la droga, el lavado de dinero, Libra, ANDIS, Anses, Pami. Da pena que la derecha pueda hacer cualquier desastre con la vida de millones de argentinos, tan solo para asegurarse más ganancias.

El narco-gobierno de Milei tiembla con Machado, pero la información también es esquivada por las mafias mediáticas. Página|12 da cuenta de que, al partir, Machado dio otro empujón hacia el vacío a quienes se han financiado sus campañas y bolsillos con el dinero de la muerte del narcotráfico. Fargosi, el candidato que va con Bullrich, está metido con Gustavo Bruzzone, otro narco. Y Bullrich da risa cuando habla de narcotráfico después de negarse a responder por la relación con Lácteos Vidal y el propio Machado.

Cuando Trump dice que la Argentina está muriendo, es inevitable pensar en un país sin futuro, porque ya se lo gastaron Milei y Caputo. Cuando dice que el país no tiene nada, es imposible discutirlo. No tiene un dólar partido por la mitad y anda de rodillas. El país de Milei y las corporaciones es el hazmerreír toda vez que Milei aparece. Han convertido a la Argentina en un menesteroso internacional del que se apena hasta Trump.

No pongamos la vida en pausa. Es una semana en la que hay que meter para adelante. Hay que darle con todo.