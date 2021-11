Hawkeye (disponible en Disney +) es la quinta serie marvelita que arriba en este 2021. A esta altura la fórmula ya es conocida. Jugar y retorcer sin culpa fórmulas y géneros como la sitcom (WandaVision), la pareja dispareja (The Falcon and the Winter Soldier) y los viajes en el tiempo (Loki). No hay que olvidar la animada What If? que extendió los límites del Universo Cinematográfico Marvel con múltiples escenarios paralelos. En este caso, se recurre al tropos del mentor y la protegida bajo el contexto navideño. Es tiempo para que Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner), le pase el fuego, el arco y la flecha a la aprendiz de Kate Bishop (Hailee Steinfeld).



Estos seis episodios (ya se pueden ver los primeros dos) servirán para indagar en uno de los Avengers más enigmáticos y competentes aunque siempre estuviera en la segunda fila de los acontecimientos. La ficción viene a reparar esa falta y a atar algunos cabos sueltos de su vínculo con la fenecida Natasha Romanoff. El hecho de poder desollar su background familiar, y su identidad como Ronin, es lo que sedujo del proyecto al actor. “No sabemos nada de este tipo y en vez de hacerlo al palo en un largometraje de dos horas, le damos más desarrollo a la historia que se esconde por detrás. Creo que es una manera bastante inteligente de conectar con la audiencia, en cuanto a la construcción de roles y narrativa”, dijo Renner.