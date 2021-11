Luego de un rumor operado a través de las redes sobre un próximo "corralito", el Banco Central salió a aclarar que las últimas medidas adoptadas no tienen impacto sobre la posición de liquidez en dólares de los bancos. La desmentida fue ratificada por economistas de diferentes vertientes ideológicas.

"Las decisiones que tomó el Banco Central la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tiene ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan. Todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan. Adicionalmente, existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares. Las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos", aclaró el Banco Central este lunes.

La nota de la autoridad monetaria viene a desmentir versiones que circularon en las redes sobre un inminente corralito, luego de la medida regulatoria aplicada mediante la comunicación A7405.

Una nota de un supuesto estudio contable de Salta, viralizada en redes, advertía que "es de suma importancia comunicarles que se oficializó que, con vigencia a partir del día 1-12-2021, los bancos y/o entidades financieras enmarcadas dentro del circuito financiero argentino no podrán tener en sus reservas divisas extranjeras. Toda posición financiera o equivalente en dólares deberá ser liquidada y remitida a las reservas del BCRA. En otras palabras, un corralito encubierto. Por lo que les recomendamos a aquellos que posean dólares en cuentas bancarias que el día lunes y martes de esta semana entrante saquen turno en sus bancos para retirar esos saldos".

El comunicado falso no sólo fue desmentido por el BCRA. El diputado electo por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, tuiteó que "esta circulando este Fake, que no terminó de entender si es una burrada de un estudio de cuarta o una opereta de uno que ni siquiera existe. La liquidez del sistema en el segmento de dólares es la más alta del mundo (86 por ciento) y la regulación BCRA no es sobre los depósitos".

En esa línea, el economista Martín Kalos aclaró que "es falso que haya un corralito o que el BCRA haya dispuesto que no se pueda acceder a los dólares de quienes tienen ahorros en dólares en cuentas bancarias. La Comunicación A7405 del Banco Central modificó la posición de contado de los bancos, dentro de su Posición global neta de moneda extranjera. Estos son los activos de (en términos de propiedad) los bancos. No los depósitos que los bancos administran en nombre de sus clientes".

"Hasta la semana de las elecciones, los bancos podían tener el 4 por ciento de su responsabilidad patrimonial computable (RPC) en forma de efectivo en moneda extranjera. Justo antes de las elecciones, el BCRA prohibió que compraran más durante todo noviembre: se quedaban con los dólares que tuvieran, pero no más. Esa normativa vencía mañana, al terminar noviembre. El BCRA ahora dispone algo más: no sólo no pueden comprar más dólares, sino que tienen que vender los que tienen. Su posición de contado del RPC tiene que bajar a cero. Insisto: es sólo sobre el patrimonio del banco. Es más: el sistema bancario hoy está muy líquido en dólares. Casi no hay préstamos en dólares, así que casi 90 por ciento de los dólares depositados están ahí guardados y disponibles para ser retirados inmediatamente si alguien los quiere sacar", agregó Kalos.

En tanto, el Centro de Economía Política (CEPA) agregó que "regular la posición global neta de moneda extranjera de los bancos no afecta los depósitos. Por cada depósito (pasivo) hay billetes (activo) como contraparte. Y la posición está por encima de eso. Entre 2012 y la actualidad, hubo 37 modificaciones a esta posición neta. ¿los llamamos a todos 'corralitos encubiertos'? La norma se modifica de manera permanente para administrar la liquidez de divisas, tanto en este gobierno como en el de Cambiemos, donde hubo 18 modificaciones".