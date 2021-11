El día después de la conquista del séptimo Balón de Oro de su carrera, Lionel Messi se ausentó del entrenamiento del París Saint-Germain, al igual que Leandro Paredes, debido a "síntomas de gastroenteritis" según informó el club este martes.

Así las cosas, quedó en duda la presencia del rosarino en el duelo del miércoles ante el Niza por la fecha 16 de la Ligue 1 francesa. El encuentro se disputará desde las 17 (hora argentina; televisación de ESPN) en París y enfrentará al líder (40 puntos) contra el tercero (26).

El club indicó en el balance médico que el miércoles difundirá una nueva nota sobre la evolución de los argentinos, mientras que no ofreció nuevos detalles sobre el estado del brasileño Neymar, de quien este lunes apuntó que estará de baja "de seis a ocho" semanas tras haber sufrido un esguince en el tobillo izquierdo en el partido del domingo contra el Saint-Etienne (3-1).

Mientras tanto, la entrega del Balón de Oro al rosarino de 34 años siguió dando que hablar, con algunas quejas y muchas loas. Del lado de los que se animaron a criticar la elección de France Football estuvo el español exarquero del Real Madrid Iker Casillas, quien apuntó en su Twitter: "Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mi, Messi es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. ¡No es tan difícil, puñeta! ¡Lo hacen difícil otros!".

Otro madridista, el entrenador italiano Carlo Ancelotti, expresó su preferencia por su dirigido, el francés Karim Benzema. "Tenemos que dar el justo valor a esta clasificación, ha ganado Messi que sigue siendo un gran jugador. Ojalá el próximo año gane uno del Madrid, Benzema ha hecho una gran temporada, ha quedado cuarto y tendrá motivación para entrenar y jugar bien para ser primero el próximo año", analizó.

A su vez, se sinceró: "Tengo un conflicto porque soy del Real Madrid y no puedo votar a uno que está fuera. Si tengo que elegir el mejor haría sido Karim, el segundo Vinicius, Courtois, Casemiro, Kroos, Camavinga...".

Desde Inglaterra, en tanto, Josep Guardiola afirmó que "nunca se puede decir que darle el Balón de Oro a Leo Messi es injusto", dejando entrever que el ganador bien podría haber sido otro.



"Nunca podemos decir que sea injusto darle el Balón de Oro a Messi. Para mí es un show, una forma de hacer el fútbol más entretenido. Si se lo merece o no, no soy el hombre para decidirlo. La verdad es que con la temporada de Lewandowski se lo podría haber llevado también. Hubiera sido justo. Pero a este nivel, cualquiera que esté ahí se lo merece", añadió el técnico del Manchester City.



Por su parte, el alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, hizo lobby por su dirigido Mohamed Salah, que terminó séptimo en las votaciones. Preguntado en conferencia de prensa sobre si el egipcio debería haber acabado más alto, Klopp fue claro: "Sí, si te soy sincero, sí, pero no es algo que dependa de mí".

"¿Esto no lo votan los periodistas? Entonces no me pregunten a mi, es su culpa. Si piensan que debería estar más arriba deberían hablar con sus compañeros", dijo el alemán. "Se lo puedes dar a Messi por la carrera que ha tenido, pero entonces no se lo puedes dar a Robert Lewandowski. Es complicado, pero 'Mo' debería haber estado mucho más arriba", añadió.

Por último, desde París, Mauricio Pochettino felicitó a su delantero por la conquista. "Estamos hablando de algo enorme, inmenso. Espero que sea el primer día de la construcción de, por qué no, un octavo", apuntó en la conferencia de prensa previa al choque contra el Niza.

"Tenerlo con seis balones y ahora tenerlo con siete es una cosa que se aprecia mucho. Creo que es algo muy bonito y esperemos que disfrutemos todos juntos y que todo el equipo podamos hacer una gran temporada finalizando con, aparte de logros individuales, con logros colectivos, que es el objetivo que tenemos todos", concluyó.