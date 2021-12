Atlético Mineiro se consagró este jueves campeón de Brasil por segunda vez en su historia, luego de haberlo logrado en 1971, al vencer como visitante a Bahía, inmerso en zona de descenso, por 3 a 2, en partido pendiente de la 32da. fecha del Brasileirao, contando con los volantes argentinos Ignacio Fernández y Matías Zaracho como titulares.



Los de Belo Horizonte se impusieron con tantos de Hulk, goleador del certamen con 18 tantos, de tiro penal, y un doblete de Keno, a los 28, 29 y 32 minutos del segundo tiempo, dando vuelta un 2-0 a favor de Bahía, que había alcanzado esa ventaja con las conquistas previas de Luiz Otavio y Gilberto, a los 17 y 21 de esa misma segunda etapa.



En Atlético Mineiro el ex River Plate "Nacho Fernández fue reemplazado por Eduardo Sacha a los 22 minutos del complemento mientras que el ex Racing Club, Zaracho, se retiró lesionado a 10 del epílogo del encuentro y en su lugar ingresó un defensor: Igor Rabello.



Por el lado de los locales, fueron titulares los ex Colón, de Santa Fe, el zaguero central Germán Conti y el volante Lucas Mugni, que fue amonestado. Ambos disputaron los 90 minutos.



La remontada del "Galo" de Belo Horizonte en el estadio Arena Fonte Nova, de San Salvador de Bahía, le dio un tinte épico a este título alcanzado por segunda vez en la historia del fútbol brasileño y nada menos que luego de 50 años de no coronarse en el máximo nivel.



Atlético Mineiro se había reforzado para la Copa Libertadores pero quedó eliminado por el posteriormente campeón Palmeiras, contando además de los argentinos mencionados y el goleador Hulk, con la llegada del experimentado centrodelantero Diego Costa, proveniente de Atlético de Madrid, para reforzar un ataque que llegó a los 60 goles en el campeonato en 36 cotejos disputados y a dos jornadas del final. Además es el que menos goles recibió en el certamen: 27.



Mineiro dejó atrás a los dos finalistas de la Copa Libertadores, Flamengo y Palmeiras, segundo y tercero respectivamente, de la mano del versátil entrenador Cuca, y apoyado por una sufrida "torcida" que en los últimos tiempos sacó la cara por el fútbol de Belo Horizonte tras el descenso de su tradicional y mucho más galardonado rival, Cruzeiro.



Otro grande de Brasil que está a punto de perder la categoría esta temporada es Gremio, que anoche completó con una victoria por 3 a 0 su partido pendiente de la 35ta. fecha ante San Pablo, en Porto Alegre.