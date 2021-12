La penúltima fecha de Liga Profesional pone en juego clasificación a copas internacionales, y Central visita a un rival que también tiene aspiraciones de volver al plano sudamericano. Los canayas buscan puntos para Copa Sudamericana, los granates aún sueñan con acceder a Copa Libertadores. Solo el que gane esta noche en el sur bonaerense llegará a la última fecha con su respectivo objetivo aún posible de alcanzar. El local sufre la baja de Lautaro Acosta, y el equipo de Cristian González las de Damián Martínez, Emanuel Ojeda, Gastón Ávila y Lucas Gamba. Televisa TV Pública.

Con 49 puntos, Central se mantiene en la pelea por acceder a Sudamericana 2022. La última plaza está en manos de Racing, con 50 unidades. Más allá de la suerte que tenga hoy la Academia en su partido ante Huracán, el canaya debe sumar tres puntos para sostener la ilusión de volver al torneo internacional.

Sin Martínez, lesionado, ni Ojeda, expulsado ante River, Kily González se decidió por el ingreso en defensa del chico Ulises Ciccioli y de Mateo Tanlongo en el mediocampo. También Ávila quedó marginado ayer del equipo, por lo cual Ricardo Garay será hoy titular. Ávila no está lesionado pero arrastra una molestia muscular. Lucas Gamba, a su vez, no podrá volver. El delantero ayer fue probado en la práctica vespertina y no respondió a las exigencias físicas, tras acusar hace dos semanas una lesión muscular.

Lanús perdió chances de llegar a la Libertadores porque no ganó en los últimos cuatro partidos, con dos empates y dos derrotas. El granate todavía tiene posibilidades de llegar al certamen internacional de clubes más importante, aunque para eso necesita que Boca pierda puntos en las dos últimas fechas.

El granate viene de caer ante Racing, partido en el que Acosta amenazó al árbitro Darío Herrera y por eso hoy no podrá jugar. El conjunto de Zubeldía tiene la característica de ser muy ofensivo, con 41 goles en la temporada, solo superado por el campeón River, con 50. Aunque su defensa es de las más vulneradas, 39 goles en contra, apenas por debajo de Atlético Tucumán que, con 42 goles, es el equipo con peor registro defensivo del torneo.

Lanús: Morales; Aguirre, Matías Pérez, Burdisso, Bernabei; De la Vega, Morel, Esquivel, Malcorra; Sand, José López. DT: Luis Zubeldía.

Central: Romero; Ciccioli, Almada, Garay, Blanco; Infantino, Tanlongo, Lo Celso; Vecchio; Marineli, Ruben. DT: Cristian González.

Cancha: Lanús

Arbitro: Fernando Echenique

Horario: 21.30

TV: TV Pública, ESPN