A seis días de la renovación de bancas en Diputados, la definición de la interna en la Unión Cívica Radical podría sumar una nueva isla al archipiélago de espacios que conformarán el interbloque de Juntos por el Cambio. Evolución Radical, que lidera Martín Lousteau, amenaza con romper la bancada si no se reconoce el posicionamiento de ese sector dentro de la UCR, que reclama la presidencia del bloque en manos de Mario Negri, a quien pretenden facturarle la derrota en la interna cordobesa ante Luis Juez. “Trataremos de no hacerlo”, dijo Emiliano Yacobitti, mayo derecha de Lousteau, a los que apuntó Elisa Carrió cuando se refirió a quienes “manejaron Medicina o la Franja (Morada) de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia”. La ruptura podría concretarse el lunes si el sector que encabeza Negri insiste en mantenerse al frente de esa bancada y de la conducción del interbloque juntista.

Si bien continúan las conversaciones para evitar un quiebre aún mayor entre los diputados que respaldan la continuidad de Negri y quienes plantean la necesidad de renovar autoridades, encabezados por Yacobitti, desde ambos sectores admiten la posibilidad de que el conflicto termine con cada chancho en su chiquero. La definición formal sobre la continuidad o no de Negri en la presidencia del bloque radical se concretará el lunes a las 18 en un encuentro al que hasta ayer el sector de Yacobitti no había sido invitado.

Yacobitti aseguró que “lo único que no se puede romper” es el interbloque que comparten con Pro y la Coalición Cívica y relativizó la relevancia de alejarse del bloque radical y montar rancho propio. “Trataremos de no hacerlo”, dijo ante la consulta sobre los rumores que indicaban el alejamiento, tras fracasar el jueves un primer intento de acercar posiciones. El legislador porteño que responde al histórico operador radical Enrique Nosiglia añadió que “estamos tratando de no hacerlo pero necesitamos mostrar que escuchamos a la gente” tras el resultado de las elecciones legislativas. “Si Negri no cede lugares después de perder por paliza en Córdoba, creo que se rompe”, dijo una fuente de Evolución Radical.

Según trascendió de la reunión del jueves, los diputados de Evolución Radical habían reclamado, de no conseguir la presidencia del bloque radical, hoy en manos de Negri, la conducción del interbloque de JxC, también en manos del cordobés, propuesta que el sector del jefe de la bancada descartó de plano.

Para la reunión del lunes, la intención de los legisladores que conducen el bloque radical es presentar los distintos bloques que integran el interbloque, que seguirá llamándose Juntos por el Cambio, aunque ratificaron que ese día “no se definirá necesariamente quién será el presidente del interbloque”. Recordaron que el anuncio sobre la continuidad o no de Negri al frente del interbloque puede esperar hasta la primera sesión del nuevo Congreso, que sería a mitad de diciembre.

Allegados a Negri sostuvieron que el sector de Yacobitti “está buscando excusas para romper el bloque, que han variado con el correr de los días”. Primero “pidieron presidir el bloque y perdieron por dos tercios contra un tercio. Ahora no quieren someterse a la democracia interna. Es un papelón. Ahora están pidiendo la jefatura del interbloque”. “El bloque radical ya les explicó que tenemos muchos menos legisladores que el Pro. ¿Cómo nos piden algo que no es del partido?”, plantearon.



En los últimos días, colaboradores de Negri aseguraron que tienen 27 respaldos para lograr mantenerse en la conducción de esa bancada, mientras desde Evolución Radical dicen contar con 15 apoyos de los 45 que conformarán el bloque a partir del 10 de diciembre.

De confirmarse la ruptura, el interbloque juntista que hasta el 9 de diciembre tiene tres espacios –UCR, Pro y Coalición Cívica–, a partir del 10 se convertiría en una sumatoria de islotes que incluiría además al sector de Emilio Monzó (con cuadro diputados, incluida Margarita Stolbizer) y al monobloque de Ricardo López Murphy. También se sumarían con bancadas propias y por fuera de los espacios internos los diputados Humberto Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Alberto Assef (Buenos Aires), en tanto que Rogelio Frigerio, electo por Entre Ríos, también conformaría bloque propio.