El Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. El cambio más importante que propone es que los miembros aumenten de 13 a 17 al incorporar un juez, dos abogados y un representante del estamento académico. Es decir, de los miembros que se sumarían, ninguno pertenece al estamento político. También implementará paridad de género. Con este movimiento, el Gobierno se adelantó a la intención de la Corte Suprema de Justicia que, según había dejado trascender, antes de fin de año iba a emitir un fallo para declarar la inconstitucionalidad de la composición actual del CM por considerarla "carente de equilibrio".

El ministro de Justicia, Martín Soria, se reunirá hoy por primera vez con los cuatro jueces de la Corte Suprema. En diálogo con Página/12, Soria indicó que "la oposición debería acompañar y se deberían alcanzar los acuerdos necesarios porque no hay una sola coma del proyecto que pueda ser leída como una afectación a la independencia judicial. Además, propone una composición mucho más armónica, incluso que la propuesta por el macrismo en 2017, con el proyecto presentado por el exministro de Justicia, Germán Garavano".

El ministro apuntó que la iniciativa --que ingresará por el Senado-- "busca que el Consejo funcione con más dinamismo; que logre cubrir todas las vacantes a tiempo; que incorpore la mirada de género y que responda a las necesidades de la gente, que pide más y mejor Justicia". Además explicó que "desde la política venimos a resolver un problema que la Justicia abrió hace mucho tiempo, que es poner en duda la validez de la integración que el CM tiene hace 15 años. Es decir, poner en duda el mecanismo por el cual se designaron el 70 por ciento de los jueces. Esa grave situación debe ser resuelta por el Congreso y por eso enviamos el proyecto".

Sobre su reunión en la Corte Suprema, Soria dijo que estaba planificada desde hace semanas y que "no hay un temario definido". Consultado acerca de si conversarán sobre el proyecto, expresó que ahora eso "lo debe debatir el Poder Legislativo".

La encargada de anunciar la noticia fue la portavoz, Gabriela Cerruti. En conferencia de prensa remarcó que la iniciativa busca dar “cumplimiento con lo que se comprometió el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, de trabajar y tratar el funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura”. Además expresó que la iniciativa surgió "luego de haber escuchado las voces y sugerencias del consejo consultivo". El ministro de Justicia contó a este diario que trabajaron en la elaboración del proyecto la Secretaría Legal y Técnica y el Ministerio de Justicia, pero también "las principales figuras del Frente de Todos".

Los 17 miembros que constituirían el Consejo son: cuatro jueces del Poder Judicial; seis representantes del Poder Legislativo; cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico. Con la incorporación de la paridad de género, habrá dos juezas; dos abogadas; tres legisladoras y una académica. En la actualidad, de 13 integrantes solo cuatro son mujeres. Sobre las mayorías especiales que se requieren para las dos funciones centrales del CM --presentación de ternas y remoción de jueces-- Cerruti indicó que "no han sido modificadas y siguen siendo mayorías agravadas".

La primera ley del CM, de 1997, establecía que el organismo debía tener 20 integrantes: ocho legisladores y un representante del PE; cinco jueces --incluyendo el presidente de la CSJN que a su vez era presidente del CM--; cuatro abogados y dos académicos. En 2006 el Congreso aprobó una modificación, impulsada por la actual vicepresidenta y entonces senadora, Cristina Fernández de Kirchner, para disminuir los miembros a 13 --el formato actual--: seis legisladores; un representante del PE; tres jueces --ninguno de la CSJN--; dos abogados y un académico. Esa Ley fue impugnada judicialmente en una causa impulsada por el Colegio de Abogados de la CABA, pero recién en 2015 la sala dos de la Cámara Contencioso y Administrativo declaró la inconstitucionalidad y el tema quedó en manos de la CSJN.

Desde el 2015 los jueces de la Corte no avanzaron sobre el tema, aunque según trascendidos periodísticos, la intención de la CSJN era declarar la inconstitucionalidad antes de fin de año. Sobre este tema, Cerruti expresó que "la reforma del 2006 fue judicializada en muchas instancias y hace años está en la Corte. No tenemos ninguna razón para suponer que algo que no sucedió en tantos años suceda ahora. No gobernamos en base a trascendidos periodísticos y nos parecería extraño o incorrecto que la Corte anticipe sus fallos a los medios de comunicación".

Cerruti descartó la posibilidad de que el presidente de la Corte vuelva a ser el titular del Consejo de la Magistratura, como ocurría antes de la Ley de 2006. En esa línea indicó que aquello "no estuvo en debate en la Ley de 2006, tampoco en el proyecto que presentó Garavano en 2017 y no está en debate ahora. Nos parece que no tiene que ver con la función del Consejo de la Magistratura la posibilidad de ser presidida por alguien de la Corte. Por eso no está contemplado y no forma parte del debate".