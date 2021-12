El clásico platense que este domingo entregó el mejor partido del día y uno de los más atractivos duelos de su rica historia con un espectacular 4-4, lamentablemente no alcanzó para que, tras la lluvia de goles, solo se lo citara para hablar de fútbol. Y es que ni bien Darío Herrera pitó el final del juego en el Bosque platense, el delantero de Estudiantes Leandro Díaz se despachó con condenables dichos contra de los simpatizantes rivales. Las consecuencias no tardaron en llegar: este lunes, Gimnasia aseguró que "presentará acciones legales contra" el futbolista por "sus desafortunadas y repudiables declaraciones".

Entre los artículos que cita la Comisión Directiva de Gimnasia en el comunicado que anuncia la formalización de la denuncia que piensa llevar adelante, se menciona el artículo 212 del Código Penal de la Nación por incitación a la violencia colectiva. Todavía podía sentirse la mixtura de sensaciones luego de un histórico 4-4 en el Juan Carmelo Zerillo, cuando Díaz lanzó sus repudiables declaraciones: "Primero quería decir que lo empatamos porque la gente paró de cantar cuando iban ganando 4-2, porque son cagones. Estos son cagones. Y segundo porque somos Estudiantes". El tucumano, en diálogo con la televisación oficial del partido, dijo que eso era lo único que quería decir.

Como es habitual, este lunes, pasado el mediodía, el futbolista salió a pedir disculpas en un video que hizo público su club. Desde la cuenta oficial de Twitter de Estudiantes publicaron las nuevas declaraciones del jugador que marcó el último de los ocho goles del espectacular clásico platense.

Pero las disculpas de Díaz llegaron luego de que Gimnasia, desde sus propias redes, tomara la palabra en relación a la cuestión e hiciera público su comunicado oficial. "La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le informa a sus socias, socios, simpatizantes y público en general que presentará acciones legales contra Leandro Díaz por sus desafortunadas y repudiables declaraciones tras finalizar el clásico -se lee en la página web del Lobo-. La denuncia se basa en el incumplimiento de los artículos 10 y 14 de la ley 11.929 Régimen Contravencional en los Espectáculos Deportivos como así también del artículo 212 del Código Penal de la Nación por incitación a la violencia colectiva. Además, se analiza la presentación formal ante los organismos rectores del fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol".

El propio presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, salió a criticar duramente al delantero, al que calificó de "tonto" y "estúpido" por sus agresiones verbales contra los simpatizantes de su club. "Si tenemos a estúpidos como Díaz en Estudiantes, que no entienden que así no se juega, todavía no arrancamos. Es un tonto y tiene que entender que así no va a llegar muy lejos en la vida", se expresó el dirigente en diálogo con Radio Colonia antes de conocerse el mensaje del delantero disculpándose. "A todos los que declaren así hay que sancionarlos. Necesitamos que la gente entienda que el camino no es la violencia", agregó Pellegrino, quien también señaló que las declaraciones de Díaz "también le hacen mal al hincha de Estudiantes".

El delantero de 29 años volvió a tomar la palabra luego de que sus declaraciones fueran rechazadas por sus colegas -su propio compañero Fabián Noguera y también Luis "Pulga" Rodríguez, con quien compartió plantel en Atlético Tucumán, lamentaron su actitud todavía en las inmediaciones del estadio- y tras el anuncio de Gimnasia de su acción judicial concreta: desde la dirigencia de Gimnasia adelantaron a Télam que el departamento de Legales de la institución "se encuentra trabajando en la denuncia formal que en las próximas ingresará a la justicia platense".

Díaz, quien en 2014 recibió una sanción de diez partidos por empujar al árbitro Germán Delfino en una definición con Huracán por el ascenso a Primera, se excusó en el breve video publicado por su club: "A toda la gente de Gimnasia, a sus socios, les quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido de ayer. Estaba caliente, estaba enojado y tenía las revoluciones a mil... Uno por ahí no se sabe expresar, no sabe qué decir. Me salió eso, pero no quise que nadie se sintiera ofendido. Les quiero pedir disculpas, les mando un abrazo grande y espero que estén bien". Habrá que ver si hay alguna respuesta ante sus disculpas: por lo pronto, Díaz logró que sus propias palabras condenaran a su gol, el importante 4-4 de un clásico histórico, al olvido.