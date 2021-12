Con el fin de año acercándose cada vez más, empieza a tomar velocidad la recta final de las definiciones en el fútbol argentino. Con River anticipando su título liguero y con el Trofeo de los Campeones aguardando para el sábado previo a Navidad, llegó la hora de definir al ganador de la Copa Argentina, que saldrá del vencedor del duelo de este miércoles entre Boca y Talleres, que se enfrentarán desde las 21.0 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El partido pondrá cara a cara a dos equipos que atraviesan tiempos y contextos bien distintos y que también saldrán impactados de modo diferente cuando sea solo uno de ellos el que firme su nombre como campeón. Talleres no solo llega con un mejor presente sino que, suceda lo que suceda en tierras santiagueñas, parece difícil que sus hinchas no vayan a reconocer lo hecho por el conjunto cordobés en una temporada que lo tuvo como firme protagonista no solo en la Copa Argentina sino también en el torneo de la Liga Profesional, donde fue el único equipo que -hasta el despegue de River- se animó a liderar el certamen argentino. El momento de Boca parece bien distinto: en medio de una floja actualidad futbolística y con algunos chispazos al interior del plantel, una victoria aparece en el horizonte como uno de los pocos escenarios capaces de darle al conjunto xeneize una bocanada de aire.

Más allá de los diferentes contextos, a ninguno le sobró demasiado en su camino rumbo a la esperada final, que será transmitida por TyC Sports. Boca solo tiene un gol más que la T (6 a 5) y ambos llegaron a la definición valiéndose de los penales en más de una ocasión. El conjunto xeneize superó por esa vía a River, en octavos de final, y a Patronato, en cuartos, mientras que dejó atrás a Claypole, Defensores de Belgrano y Argentinos Juniors con triunfos en los 90 minutos de juego. Los conducidos por el uruguayo Alexander Medina sumaron incluso una clasificación más gracias a los penales -que les permitieron avanzar sobre Atlético Rafaela, Vélez y Estudiantes de Río Cuarto-, en tanto que vencieron en tiempo reglamentario en sus últimos dos juegos, ante Temperley y Godoy Cruz.

Con respecto a lo que se verá en el campo de juego, Sebastián Battaglia realizaría una sola modificación respecto al elenco titular de Boca que empezó frente a Arsenal: Agustín Almendra, quien no estuvo en Sarandí por haber llegado a las cinco amarillas, se espera en el once elegido por el DT, en lugar de Rodrigo Montes. En el equipo de Medina, en tanto, la expectativa está puesta en la evolución de Carlos Auzqui, quien en el partido de hace 10 días ante Aldosivi se resintió de un problema muscular que lo marginó de la semifinal ante el Tomba.

Talleres -que este martes invitó a sus hinchas a acompañarlos en su último entrenamiento antes de la final- va por su primera consagración nacional luego de una temporada que lo tuvo como protagonista y que hizo soñar a su gente como en los tiempos en los que obtuvo la Copa Conmebol 1999. Boca buscará el segundo título de un año salpicado de altibajos, que le ofrece una oportunidad para cerrarlo de la mejor manera. Y el fútbol argentino, por su parte, consagrará a un nuevo campeón en la recta final de este 2021 que ya empezó a despedirse.