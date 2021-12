Damas Gratis es una de las bandas de cumbia más importante de la Argentina. Sus orígenes coinciden tanto con el estallido social que vivió la Argentina a comienzos del nuevo milenio, como también con la explosión del subgénero "cumbia villera" que popularizó a varias bandas del conurbano bonaerense. Luego, el grupo liderado por Pablo Lescano logró mantenerse al frenético ritmo de los múltiples recitales en un solo día y los vaivenes de la industria musical. Las últimas 24 horas no fueron un día más para la banda: Romina Lescano anunció por redes sociales su desvinculación y acusó malos tratos por parte de su hermano Pablo. "Ni una humillación más, no me lo merezco", expresó vía Instagram.

"Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo. ¡Los voy a extrañar!", había sido la primera publicación de la vocalista en su cuenta de Instagram. Sin embargo, horas más tarde, Romina resumió una serie de ataques verbales que sufrió en su paso por grupo de cumbia, entre ellos, los agravios "no te soporto más"; "sos un dolor de huevos" y "hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana", en una clara referencia a dichos de su hermano Pablo.

Incluso, en el posteo de Instagram la cantante incluyó un presunto reclamo de su hermano: "Devolvéme los dos millones que perdiste". Según consignó la agencia Télam, la exigencia monetaria se debe a que en 2004 Romina sufrió el robo por 680 mil dólares de una caja de seguridad de Pablo Lescano que ella administraba.

"Hasta acá llegó mi amor", cerró Romina Lescano en su publicación.



Gran Rex

La desvinculación de la vocalista se conoce a horas que la banda de Pablo Lescano cierre el año en el Gran Rex frente a sus miles de fanáticos. Las fechas pautadas son este martes 6 y miércoles 7 de diciembre

Tras la salida, se desconoce si el grupo irá en busca de un reemplazo o preferirá seguir el camino sin una voz femenina.