La ofensiva judicial y política contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y su equipo llegó a un extremo tal que activó un repudio fuera de cálculo. El detonante fue haber involucrado entre los blancos a voltear a la abogada y militante de HIJOS Nadia Schujman, quien renunció a su cargo de directora de la Agencia de Control Policial luego de que policías a las órdenes del fiscal santafesino Ezequiel Hernández allanara sin orden judicial la semana pasada su oficina en la sede Rosario de Gobernación. Ayer emergió un vasto arco de expresiones de rechazo a la acometida que bendice el fiscal general Jorge Baclini y referentes de la oposición. Y en el mismo sentido, esas voces brindaron un sólido respaldo a Schujman.

En pocas horas se acumularon más de 1400 adhesiones personales e institucionales al comunicado que hizo HIJOS Rosario para denunciar "la persecución política y judicial" a Nadia Schujman. "Es indudable la crisis institucional y política que atraviesa nuestra provincia. Ciudadanos y agrupaciones políticas de base vemos con indignación cómo día a día la situación social y política no hace más que deteriorarse en la Provincia de Santa Fe. Recientemente, hemos visto como las oficinas del mismo Ministerio de Seguridad fueron allanadas en forma irregular, sin que se dieran las explicaciones pertinentes que justifiquen esa acción por parte de los fiscales que la realizaron y sin la presencia de testigos", señala el documento.

La hipótesis de la causa que intentan Hernández y Mariela Jiménez, por orden de su jefe, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti –enemigo declarado de Sain– pretende que Schujman participó de acciones de espionaje ilegal por orden del ex ministro. Hasta ahora no hay pruebas, solo declamaciones periodísticas. Por eso la reacción apunta a la existencia de un lawfare con similitudes al urdido en los tribunales de Comodoro Py.

"Esta situación dónde fueron imputados de delitos de los que hasta el momento no se han presentado pruebas, funcionarios comprometidos con la necesaria reforma que modernice al cuerpo de policía provincial como nuestra compañera Nadia Schujman y otros funcionarios de dilatada trayectoria, no han conseguido hasta el momento otro fin que no sea desarmar el equipo de un ministerio tan sensible en momentos dónde la violencia y el delito de guante blanco siguen campando a sus anchas en la ciudad de Rosario", examina el comunicado de HIJOS.

El pronunciamiento incluye una exhortación a firmar un petitorio en la web para abonar la denuncia sobre persecución ideológica contra la militante de derechos humanos. Señala la polémica destitución de Sain del Organismo de Investigación del MPA, y lo relaciona con la persecución política a Schujman: "Abogada e histórica militante de HIJOS que integró el equipo jurídico desde los juicios por la verdad, y fue querellante desde el 2003 hasta la fecha, representando a centenares de víctimas de delitos de lesa humanidad. También fue subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe en entre 2011-2015".

"Consideramos que la democracia santafesina se encuentra en un grave riesgo mientras no se investiguen los vínculos entre el delito organizado y la política o sectores de la policía y se continue hostigando a quienes trabajaron para develar el entramado corrupto y mafioso que acecha a nuestra provincia", concluye. Lo firman todas las delegaciones de HIJOS y numerosas personalidades del mundo político y gremial, así como sindicatos, partidos y organizaciones de la sociedad civil. La lista es extensa y la encabezan NIETES Rosario, Ronda de Plaza 25 de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo Filial Rosario, Familiares Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas Rosario, Liga Argentina por los Derechos Humanos Rosario y APDH Rosario, entre varias.



La Asociación de Abogados Laboralistas, el Centro Gardella, se plegaron al repudio y calificaron la situación como de "crisis institucional y política".

La Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo convocó a concentrarse el jueves a las 18 en ese lugar. Amsafé también sentó posición en defensa de Schujman: "Tiene un vastísimo recorrido en derechos humanos, intervino en decenas de investigaciones y juicios orales por delitos de lesa humanidad ad honorem y en representación de muchas víctimas de estos sucesos ocurridos en la última dictadura cívico, militar, empresarial y eclesial". Adhirieron también el diputado nacional Eduardo Toniolli, las concejalas Norma López y Fernanda Gigliani, Victorio Paulón, Coad, CTA Rosario y la diputada provincial Matilde Bruera, entre varios.