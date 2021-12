El diputado del Frente de Izquierda jujeño, Alejandro Vilca, dijo que en Jujuy "hay un régimen bastante antidemocrático", donde las expresiones sociales y los dirigentes tienen causas judiciales. Nadie en Jujuy puede decir que hay una Justicia independiente". En una entrevista en IP, Vilca sostuvo que si se suman los votos de la izquierda y del peronismo en las elecciones legislativas, "hubo una gran desaprobación del gobierno de Gerardo Morales".

También sostuvo que la izquierda en el Congreso tiene una agenda propia y que no van a apoyar ni dar quórum a los proyectos que no coincidan con la misma. "Que no cuenten con nuestros para que haya una escribanía, la agenda tiene que ser otra. La deuda más grande es con el pueblo, jubilados y los niños que están bajo la línea de pobreza", aseguró.

Vilca, que trabajaba de recolector de basura, sostuvo que "Morales se ha jugado muchísimo, con mucho poder económico. Hizo una campaña política terrible que llevó a un plebiscito de su gestión, quiso mostrarse presidenciable, dando bolsones y chapas", sostuvo. El diputado jujeño también se refirió a "la casta" en referencia a esa "minoría que ostenta todo el poder y la riqueza. La gente ya está cansada y votó a la izquierda".

Respecto a Javier Milei, que será vecino de bancada en el Congreso, definió: "Habla de la casta como si fuera separado de los dueños del poder, pero es parte de lo mismo. La casta es el personal político de los dueños del poder, de los empresarios y terratenientes".

