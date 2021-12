Alfredo Moreno, exjugador en Boca a fines de los 90', falleció este miércoles a los 41 años. Hace pocos días lo habían operador de urgencia por una obstrucción en la vesícula biliar y le hallaron un tumor maligno que tocaba parte de sus intestinos. El exjugador se preparaba para afrontar quimioterapia cuando la muerte lo sorprendió.

La noticia se conoció a minutos de la final de la Copa Argentino entre Boca y Talleres de Córdoba en Santiago del Estero, la provincia de donde era oriundo Moreno. Apodado Chango, se había radicado en el estado mexicano de Aguascalientes con su familia. En suelo azteca jugó para el Necaxa después de haber debutado en Boca en 1999 y de un paso por Racing. También jugó en el fútbol chino y en 2003 regresó a Boca.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Alfredo Chango Moreno, jugador histórico del futbol potosino. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos”, informó el Atlético San Luis, uno de los clubes en los que jugó Moreno en México. Para ese equipo jugó en tres etapas. El Necaxa lo despidió así: “A nombre de todos los que formamos parte de la familia Necaxa, lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro ex jugador y gran amigo Alfredo David Moreno Rojas. Nos unimos en oración enviando nuestro más sentido pésame, haciéndolo extensivo a toda su apreciable familia”.

La enfermedad de Moreno se dio a conocer a fines de noviembre. Entonces, el plantel de Boca le hizo llegar su apoyo al salir a jugar contra Newell´s con una bandera que decía: “Fuerza Alfredo Chango Moreno. El mundo Boca está con vos”. Mientras, en México se hicieron campañas para conseguir donantes de sangre.

Moreno tuvo su oportunidad en Boca bicampeón de 1998 y 1999 y estuvo en las Libertadores de 2000 y 2003. Precisamente, mientras Martín Palermo estuvo lesionado en la primera mitad de 2000, Carlos Bianchi optó por Moreno para la delantera. Así, Moreno logró anotar cinco goles ante el Blooming de Bolivia en un 6 a 1 por la Libertadores. Ese mismo año le hizo tres en un partido a Chacarita.

El regreso de Palermo a la titularidad le quitó chances y pasó a Racing, si bien quedó identificado con Boca a nivel local. En el club xeneize jugó 38 partidos y anotó 18 goles.