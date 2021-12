Boca salvó el año y sus figuras de la noche santiagueña dejaron sus sensaciones, con mucho de revancha luego de una temporada decepcionante, donde el foco estuvo varias veces puesto en cuestiones extrafutbolísticas.

El primero en tomar el micrófono fue el arquero Agustín Rossi, quien se quedó con el rótulo de héroe tras quedar con el penal de Héctor Fértoli en la definición. "Nos merecíamos una alegría como esta. Este grupo se merecía terminar el año campeón como arrancamos, así que contento con esto. Lo bueno es que pateamos con nuestra gente (los penales fueron contra la tribuna de Boca) y el rival tiene la presión de patear contra esta gente hermosa, que se merecía una alegría de estas. Espero que más de la mitad del país este contenta. Las sensaciones son encontradas, es el primer título desde que mi viejo no está, mi cuarto título en el club, y él no me pudo ver yendo a entrenar con la Selección, este año que me tocó atajar acá. Se lo dedicó a él y a toda mi familia, la que está siempre, la que se banca toda la mierda que se escuchan todas las semanas, cuando uno se equivoca", sentenció el uno.

En tanto, Marcos Rojo, también se refirió a las dificultades que tuvieron que atravesar en el 2021, a la vez que valoró la actuación de Talleres: "Fue un gran partido, ellos juegan muy bien, juegan desde hace tiempo con el mismo entrenador y nos complicaron un montón. Había que meter, había que correr y le metimos, más cuando nos quedamos con uno menos y creo que este equipo demostró que tiene huevos para ganar esta clase de partidos. Fue un semestre difícil, nos costó ya de entrada por lo que pasó en la Copa (Libertadores), porque a los chicos les tocó jugar el torneo y nunca pudimos estar cómodos. Este año Boca lo cierra muy bien, ganó el femenino, las juveniles y ahora nosotros. El año que viene van a venir cosas grandes. Nos tuvimos que bancar muchas cosas, que se digan muchas cosas, pero charlamos muchas cosas adentro y hoy se demostró que el equipo está unido".

Por último, Toto Salvio se alegró por el tiro del final. "Es algo soñado por cómo se dio todo. Antes del partido le había dicho a los chicos les dije que iba a ser el gol de la definición, que iba a hacer el gol de la Copa. Y cuando Seba (Battaglia) fue preguntando quién estaba para patear, lo primero que dije, como en las anteriores tandas, fue que yo pateo tercero, pero me dijeron que 'no, vas último'. Así que pensé que era mi día, estoy muy feliz por esto, por como se dio todo y ahora toca festejar con la gente, con la familia y con los amigos", expresó.