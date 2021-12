Llegar a la última fecha con la posibilidad de alcanzar el objetivo, es una oportunidad que entusiasma a todos en Central. Es que a pesar del irregular año, el equipo de Cristian González jugará Copa Sudamericana el año que viene si le gana mañana a Huracán y por eso el entrenador apuesta por la vuelta de Gastón Avila, Emmanuel Ojeda y Lucas Gamba. El defensor no está en plenitud física, ayer no entrenó junto al grupo, pero de todos modos será titular en el Gigante.

A pesar que el equipo tuvo escaso protagonismo en la temporada, se recuperó a tiempo y lo que hace un mes atrás era una ilusión, hoy es una realidad próxima a concretarse: clasificar a Copa Sudamericana. Para eso le alcanzará con vencer a Huracán mañana a las 17 en el Gigante. El rival también tiene aspiraciones y necesita vencer a los canayas para mantener sus chances, además de depender de otros resultados. Por eso los cinco partidos protagonizados por clubes con chances de jugar Sudamericana mañana se jugarán en simultáneo.

Kily González, ante la trascendencia del encuentro, tiene decidido acudir a la formación titular ideal, aunque no podrá disponer de Jorge Broun, operado de ligamentos, y Damián Martínez, baja por lesión muscular. Pero si contará con la vuelta de Ojeda en el mediocampo, en lugar de Mateo Tanlongo, respecto al equipo que empató con Lanús, y de Gamba, tras superar una lesión muscular, por Alan Marinelli. Ojeda viene de cumplir una fecha de suspensión por su roja ante River. Gamba entrenó con normalidad ayer y quedó confirmado su retorno.

En cambio la situación de Avila requiere de más atención. El defensor no está lesionado pero acusó hasta la semana pasada molestias musculares. No entrenó junto al equipo en el ensayo de fútbol ayer. Pero la decisión fue para preservarlo y propiciar su recuperación total para mañana. Ingresará en lugar de Ricardo Garay. Es decir, el equipo ante Huracán no tendrá a todos los titulares pero sí a sus principales figuras. La alineación será con Romero; Ciccioli, Almada, Avila, Blanco; Infantino, Ojeda, Lo Celso; Vecchio; Gamba, Ruben.

El partido de mañana puede que sea el último de Marco Ruben. El goleador se queda sin contrato y renovará solo si resuelve seguir jugando, decisión que aún no la tiene tomada. Pero ante la certeza de la continuidad como entrenador de Cristian González y una hipotética clasificación a Copa Sudamericana 2022 sin dudas ayudarán a que el máximo goleador de la historia canaya anuncie la permanencia en el plantel para el año que viene.

Por otra parte, a las 17 los socios de Central podrán presenciar en el Gigante de Arroyito el partido de reserva ante Huracán. El ingreso será por Puerta 5.