Una de las principales redes sociales del mundo puso en marcha, y de manera secreta, un proyecto para proteger a los usuarios con alta exposición de prácticas como el acoso cibernético. Se trata del Project Guardian, una iniciativa de Twitter, que fue dada a conocer por Bloomberg.

El Project Guardian está diseñado no solamente para tuiteros de alta exposición. Ofrece un nivel extra de protección por parte del equipo de moderación de la red del pajarito. Según reveló la agencia norteamericana, cuando una publicación de esos usuarios es marcada, la revisión pasa a ser prioritaria en relación a otras publicaciones.

Esto quiere decir que, al detectarse un posible caso de acoso en una cuenta con millares de seguidores, la revisión será más urgente que si ocurriera en un perfil de poca interacción.

Ahora bien, ¿cuál es el patrón para darle un trato diferencial a quienes son más populares en la red social? A primera vista, parecería que no hay igualdad a la hora de cuidar a tuiteros de situaciones de acoso. No obstante, el Project Guardian tiene su lógica, ya que sirve para eliminar material abusivo que, al llegar a usuarios muy populares, tiene mayores probabilidades de viralizarse. Ergo, así se protege a otros usuarios para que no reciban ese material.

Katrina Lane, ejecutiva de Twitter, confirmó que existe el programa y que se utilizan las mismas técnicas de protección para todos los tuiteros. Al parecer el Project Guardian ha estado activo de manera secreta durante por lo menos dos años.

En su momento, Frances Haugen, antigua empleada de Facebook, manifestó que hay en la red social de Mark Zuckerberg un programa que ofrece trato VIP a las celebridades. De acuerdo al sitio Engadget, no debería equipararse eso con lo que hace Twitter. En principio, la diferencia es que en Twitter se apunta a la protección contra el abuso, mientras que en Facebook el trato preferencial es ofrecido a quienes violaron normas de servicio y no recibieron sanción. Justamente, el Project Guardian no se usa en función de privilegios.