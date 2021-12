El fin de una etapa y el comienzo de otra. En una sesión doble en el Senado de la Nación, el Frente de Todos despidió la cómoda mayoría del último par de años aprobando una cuarentena de decretos presidenciales referidos a la pandemia y sancionando la Ley para las personas en situación de calle. Como siempre en la previa de cada recambio legislativo, la cámara aprobó también una batería de proyectos que referían a la declaración de Días y Fiestas Nacionales, así como varias iniciativas no conflictivas de interés para varios senadores que querían evitar que perdiesen dictamen. Unas horas antes, se desarrolló la sesión preparatoria en la que juraron los 24 senadores y senadoras electos en noviembre y se oficializaron las nuevas autoridades de bloque. El recambio, que se terminó de oficializar a medianoche, abre ahora un nuevo escenario para el oficialismo, que perderá el quórum en la Cámara Alta y deberá tener que sentarse a negociar para la sanción de cada ley.



La sesión especial comenzó entre lágrimas. Luego de la jura de los nuevos senadores y senadoras, llegó el momento de las despedidas y, entre todos los discursos, el de Esteban Bullrich fue un maremoto interno en el recinto. Luego de su largo y emotivo mensaje (y una serie de cuestiones de privilegio), comenzó el primer tema de debate que era, además, el más controvertido: los 48 DNU firmados por Alberto Fernández en el último par de años que, finalmente, terminaron siendo aprobados con 41 votos a favor y 23 en contra. "Estos decretos se dieron durante una situación excepcional y de desconocimiento en el mundo. No había manual para llevar adelante una pandemia", comenzó el jujeño Guillermo Snopek (FdT). Los decretos aprobados representan una parte de los 116 DNU que el oficialismo había dictaminado hace tres semanas, casi todos referidos a las restricciones sanitarias y a las políticas de producción y trabajo en el marco de la pandemia (como la prohibición de despidos, el ATP y el plan Repro).

Juntos Por el Cambio, por su parte, reiteró su rechazo echando a mano el argumento de las formas. "No se justifica que el Congreso permaneciera en silencio. No hay ningún derecho para que el oficialismo decidiera discrecionalmente durante el 2020 no haber tratado ni un solo decreto por la Comisión Bicameral", denunció el titular del interbloque, Luis Naidenoff. "Yo entiendo que no estén de acuerdo con la doble indemnización si no están de acuerdo con una sola", chiacaneó, por su parte, Mariano Recalde (FdT). Durante el discurso de cierre, el titular del bloque del FdT, José Mayans, aprovechó también para instalar el tema del acuerdo con el FMI, asegurando que el gobierno había recibido "un país quebrado y endeudado" y que la oposición tenía que cooperar con el oficialismo "para salir de la gravísima situación en la que se encuentra la Argentina".

Con 44 votos a favor y 3 negativos, el Senado convirtió en ley el proyecto que busca garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle. "Venimos a reparar la desigualdad y vulnerabilidad extrema que hoy viven quienes se encuentran en situación de calle. La iniciativa consagra los derechos que ya están incorporados en la Constitución Nacional e identifica una autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Desarrollo Social en articulación con los distintos ministerios y con organizaciones sociales sindicatos", informó Ana Almirón (FdT), sobre la iniciativa impulsada por el diputado Federico Fagioli que propone crear una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle (o que está en riesgo de estarlo).



Finalmente, el Senado aprobó el proyecto de Esteban Bullrich de Educación Inclusiva para las personas con discapacidad - que había solicitado tratar sobre tablas en lo que sería su última sesión - y uno de la senadora Eugenia Duré que busca garantizar la formación integral de funcionaries respecto a la causa Malvinas (teléfono a Sabrina Ajmechet). También fue aprobada la iniciativa establece una reparación simbólica para trabajadores detenidos desaparecidos del sector privado durante la dictadura militar (al incluir en sus legajos laborales su condición de víctimas del terrorismo de Estado), así como la declaración de varios Días Nacionales y la transfrencias de inmuebles a gobiernos provinciales. Por último, fue convertido en ley con 51 votos a favor el proyecto de intervención de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad de modo que puedan decidir sobre su reproducción sexual.

Un nuevo Senado

Al mediodía, el Senado tuvo también su sesión preparatoria en la que juraron les 24 senadores electos en noviembre. Como cada vez que Cristina Fernández preside la cámara todos los ojos estaban puestos en ella, que a lo largo de la jura mandaba guiños, sonrisas y comentarios por fuera del micrófono. En el momento de la jura de la cordobesa Alejandra Vigo - esposa del gobernador Juan Schiaretti (que observaba desde el palco junto al gobernador santafecino Omar Perotti) y una de las figuras claves para garantizar el quórum junto a Alberto Weretilneck y Magdalena Solari - la vicepresidenta saludó con mucho cariño a una de sus hermanas, Elida Vigo.

A partir de hoy, el FdT pasará a tener 37 bancas y perderá el quórum, teniendo que depender de sus aliados para poder tratar cada proyecto. "No vamos a tener problema en conseguir quórum", repiten las espadas del FdT, quienes aseguran contar con el apoyo de Weretilneck y Solari, quienes, unos minutos antes de la jura, mantuvieron una reunión para conversar sobre la necesidad de coordinar una agenda federal común.

Juntos Por el Cambio, por otro lado, logró resolver parte de su interna y oficializó en la jefatura del interbloque a Alfredo Cornejo y en la vicepresidencia segunda del Senado a Carolina Losada. JxC pasará a tener 31 senadores (33 o 34 contando aliados) y se espera que, con la llegada de figuras más aguerridas como Losada, Cornejo y Luis Juez, el Senado entre en una nueva etapa de mayor confrontación.

La renuncia de Bullrich

El emotivo discurso de renuncia de Estaban Bullrich, quien padece de una enfermedad degenerativa llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica, causó una profunda conmoción en el recinto y llevó a las lágrimas a gran parte de los senadores presentes. "Hoy en este recinto del que me honra ser parte vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, pero creo firmemente que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales. La realidad me impone esta decisión", comenzó diciendo a través de un sistema electrónico, ya que la enfermedad le dificulta la capacidad del habla. Durante 20 minutos, e interrumpido en varias ocasiones por sus propios llantos (que eran rápidamente limpiados por su esposa), todo el recinto escuchó con profunda emoción. En ese marco, agradeció a su familia y aseguró: "Abandono los honores, pero no la lucha. Me voy honrado por el apoyo que recibí estos meses". Y, aplaudido de pie por todos los presentes, agregó: "Lamento dejarlos, pero Dios tiene otros planes para mí". El presidente del bloque oficialista, José Mayans, hizo un pedido para que pudiera seguir participando de las sesiones desde su casa. "No queremos que se vaya", sostuvo el senador del FdT, aunque finalmente Bullrich rechazó la propuesta.