Estudiantes sucumbió este viernes en La Plata ante Aldosivi, que le ganó 3-2 en la continuidad de la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En un encuentro vibrante, Malcom Braida, en la primera etapa, y un doblete de Gabriel Hauche, en el complemento, marcaron para el equipo de Martín Palermo; descontaron Pablo Noguera y el ingresado Ezequiel Naya en el local, que no perdía desde la fecha 18 ante Colón de Santa Fe.

Con esta segunda victoria al hilo, el conjunto marplatense aumenta su promedio de cara a los descensos que se harán efectivos la próxima temporada.





En el primer tiempo, Aldosivi sorprendió a Estudiantes en la única jugada que generó en ataque y el local pagó caro su falta de precisión en los últimos metros: los de Ricardo Zielinski presionaron y buscaron la diferencia, pero dos remates débiles de Apaolaza no generaron problemas para el arquero Devecchi.



Hasta que pasado el cuarto de hora, el conjunto de Palermo (que fue agasajado antes del partido por su condición de ex jugador del Pincha) aprovechó una mala salida del fondo local, abrió la pelota para la izquierda para Zacaría, éste tiró un buen centro al segundo palo para Braida, que entró solo y con un remate fuerte venció a Andújar.



Aldosivi se cerró y los locales carecieron de claridad. La más clara fue un cabezazo de Del Prete que contuvo el arquero, y después un par de remates desviados de Pasquini.



En el complemento, Zielinski movió el banco, fue en busca del empate y transformó a Devecchi en una de las figuras de la noche: primero le sacó un buen remate al juvenil Zapiola; Aldosivi respondió en una contra y Cauteruccio no pudo con Andújar. Y luego el arquero visitante le tapó un buen remate a Maciel.



Estudiantes buscó por arriba, Noguera ganó como casi siempre y su cabezazo se fue cerca. Pero en otra réplica, Hauche definió de gran manera para el segundo del Tiburón.



El final fue realmente frenético: descontó Noguera tras un centro de Zuqui al corazón del área; luego aumentó el conjunto marplatense con una jugada de Cauteruccio que coronó otra vez Hauche, y quedó tiempo para un último tanto del local, a cargo del juvenil Naya.



Así y todo, a Estudiantes no le alcanzó. Los tres puntos fueron para Aldosivi, vitales en su pelea en la tabla del descenso.