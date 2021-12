Agustina Arias, 18 años

Platense

Empezó a jugar a los 7 años en una escuelita de su Rosario natal y a los 11 pasó a Social Lux (donde dieron sus primeros pasos jugadoras como Luciana Bacci, Estefanía Piazza y Vanina Correa). Con la Selección se sumó al Sudamericano Sub 17 disputado en San Juan y en 2020 llegó a Platense, donde convirtió los goles más importantes de la temporada: un golazo de tiro libre sobre el pitazo final de la última fecha que le dio el pase a cuartos al Calamar y los dos goles en la final del Torneo de Reserva que le valieron además el campeonato con Platense por primera vez en su historia.

“Me gustaría poder ayudar para que la disciplina siga creciendo y también poder motivar a cada vez más chicas a que hagan este deporte sin importar lo que les digan, que sigan por lo que quieren y sueñan”, alienta la delantera, que cierra con balance más que positivo su 2021. “Este año en lo personal fue muy bueno porque jugué ambos torneos en primera y la mayoría de titular. Siento que crecí muchísimo; obvio que todavía me faltan aprender muchísimas cosas más, pero destaco todo lo positivo de este año, terminar entre los 8 mejores en primera y salir campeona con la Reserva”.

Maricel Pereyra, 19 años

San Lorenzo

Desde que llegó a San Lorenzo a los 14 años, salió campeona con el equipo del Torneo Apertura 2021, consiguió cuatro títulos con el equipo de futsal y compitió en la Copa Libertadores Femenina 2021, donde fue titular en los tres encuentros que las Santitas disputaron por la fase de grupos. Maricel empezó a jugar en primera división a tan temprana edad que con 19 años se desenvuelve con sorprendente madurez, no importa quién sea el rival. Con la Selección disputó el Sudamericano Sub 17 y Sub 20 y tuvo su debut en la Selección Mayor en la última fecha FIFA frente a Ecuador. “Fue hermoso, se te vienen los recuerdos de cómo empezaste, del recorrido para poder llegar hasta ahí, de mi familia que siempre estuvo, es una locura”, reconoce la mediocampista cuyo balance del 2021 es bueno pero aún puede ser mejor. “Espero para el año que viene seguir de la misma manera, positiva, con ganas de más, con ganas de volver a salir campeonas y aspirar a lo mejor como grupo”.





Paulina Gramaglia, 18 años

UAI Urquiza

La cordobesa está en el radar de Selección desde 2017, cuando con 14 años se vino a Buenos Aires a entrenar una semana con la Sub 20 que dirigía Carlos Borrello. Tiempo después, tras una visoria en Córdoba, estuvo entrenando más de un año para el Sudamericano que se suspendió por la pandemia. Pudo disputar la Liga Sudamericana Sub-19, donde Argentina ganó el cuadrangular con Uruguay, Paraguay y Chile y este año, finalmente, la niña que jugaba al fútbol en los recreos de la primaria tuvo su debut en la Selección Mayor para la última fecha FIFA frente a Ecuador. “Estaba esperando este momento desde el minuto en el que pisé el predio de la AFA. Una siempre proyecta hacia adelante y lo primero que se te viene a la cabeza es la Selección, entonces obviamente ya es una partecita de un sueño cumplido”, dice la delantera.

Su equipo, UAI Urquiza, tuvo un cambio importante a mitad de año cuando Germán Portanova se fue para asumir como DT de la Selección, sin embargo el balance de Paulina tiene saldo a favor: “Como grupo crecimos armando un equipo totalmente nuevo. En la final hicimos un gran partido y tuvimos siempre una mentalidad positiva a pesar de ir perdiendo por varios goles; creo que el resultado o el marcador no refleja lo que fue el partido. Además, fue mi primera final en la liga profesional”, concluye.





Estefanía Palomar, 18 años

Boca

A la formoseña Estefanía Palomar le dicen “La Torre” y su metro 78 lo confirma. Flamante campeona con Boca, esta joven de 18 años tiene una trayectoria más que considerable: empezó en el Club Galo Mareco de su ciudad y en 2019 fichó en el equipo de futsal de Argentinos. Enseguida pasó a Boca, debutó en el torneo profesional y se coronó campeona del Torneo de Transición 2020 y del Clausura 2021. Además de disputar la Libertadores 2020. El primer llamado de la Selección llegó en el 2018, para un cuadrangular sub-17 en Mar del Plata con Estados Unidos, Uruguay y Chile. Luego vino el Sudamericano sub-17 en San Juan.

“Desde que volvimos después de la pandemia hasta ahora, competimos en cuatro torneos diferentes (3 torneos locales y una libertadores ), de los cuales el apertura se nos escapó de las manos pero pudimos remontarlo con el clausura”, repasa la delantera que disputó todos esos certámenes pero apuesta a tener cada vez más minutos en la cancha. Mirando hacia la próxima temporada, La Torre no baja sus anhelos: “Tengo muchas expectativas, nuevos objetivos como jugadora. Se cierra un año y también la finalización de contratos, así que estaremos al pendiente de que suceda”.

Brisa Campos, 23 años

Huracán

Nacida en Chivilcoy, jugó con varones de los 5 a los 14 años, cuando le dijeron que en el mixto no iba más. All Boys, Vélez, Club Luján y un accidente doméstico que la alejó de las canchas por un tiempo, hasta que en 2018 se sumó a Racing, donde, además de ascender a la A, salió goleadora del equipo. En la temporada siguiente cruzó de vereda y firmó su primer contrato profesional con Independiente. “En Racing salieron a buscar otra delantera, así que seguí mi camino por otros clubes”, cuenta muy segura.

Este año se sumó a Huracán haciendo un semestre magnífico, del que se destaca la fecha 6, en la que convirtió dos golazos para la remontada y victoria de su equipo frente Estudiantes. “Si te ponés a pensar, hace uno o dos años atrás, Huracán terminaba último en la tabla y hoy quedamos quintas, afuera por diferencia de un gol. En lo personal fue muy positivo, más de lo que esperaba. Terminé goleadora del equipo y en cada partido que me tocó jugar siempre dejé todo igual que mis compañeras. Seguiré entrenándome y esforzándome para estar al 100% la temporada que viene”, confiesa la jugadora de 23 años que cerró el torneo con 5 goles y una brillante actuación.

Lara Esponda, 16 años

River

Lara Esponda cumplió 16 años el 8 de noviembre defendiendo el arco de River en el Torneo Clausura 2021. Nacida en Tigre, llegó al club de Núñez a los 9 y debutó a los 14 convirtiéndose en la arquera más joven de Primera División. Dos años antes, había sido campeona de la Liga de Desarrollo sub-14, organizada por Conmebol. Con River participó además de la Libertadores 2020 y del torneo Apertura. En el Clausura pasó a ser la arquera titular de las millonarias y en noviembre, junto a sus compañeras Giuliana González y Agostina Holzheier, se sumó a la convocatoria de Germán Portanova en la última gira de la Selección Mayor.

“Tengo en claro que quiero seguir creciendo tanto mental como técnicamente, afianzándome cada vez más en el arco, tener la posibilidad de seguir representando a mi país y tratar de darle la mayor cantidad de alegrías al club que amo”. Eso sí, para Lara siempre es en equipo: “Entiendo que en mi carrera no estoy yo sola, sino que hay personas como mis compañeras que me ayudaron a crecer”.

* Romina Sacher.