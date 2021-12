-¿Rugilo sabe lo que es esto? preguntaba con un arma en la mano el oficial del Ejército.

-Sí señor (así había que contestar a los represores).

-¿Sabe que tiene una bala?

-No señor.

-¿Conoce para quién será?

-No señor.

-Para usted va a ser.

-Pero primero, ¿no me llevaría a ver un partido de Vélez?

Este diálogo, increíble pero verídico, pintaba de cuerpo entero el fanatismo y la personalidad de Juan Carlos Rugilo. "Serenata", como se lo apodaba, era sobrino del mítico “León de Wembley”, el destacado arquero Miguel Angel Rugilo que defendió el arco del conjunto de Liniers y de la Selección, entre otros. Quien da cuenta de esta charla es Isabel Cerruti, una de las coordinadoras actuales del ex Olimpo, y quien compartió cautiverio en aquel centro de detención durante algunos meses de 1978.

“Lo detuvieron el 22 de agosto y lo llevaron directo a Olimpo. A mí me secuestraron el 22 de julio del '78 y estuve hasta fines de enero del '79 cuando se cerró. El 6 de diciembre se fue al traslado final que eran los vuelos de la muerte. Lo llamaron por letra y número, como hacían con todos. Cuando había movimientos el miedo existía. No se sabía que pasaba, pensábamos que iban a fusilamiento. Supuestamente en ese momento lo llevaban a Aeroparque”, agregó Cerruti, quien estuvo presente en el homenaje realizado a su compañero, así como al de Armando Prieto Alonso y Clara Kierszenowicz.

La iniciativa fue impulsada desde la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Liniers, Mataderos y Villa Luro junto a la agrupación Fortinerxs Memoriosxs. Diego Chan, integrante de la Comisión que hace base en el ex centro clandestino de detención Olimpo, contó los orígenes de esta acción y del acercamiento al club.

“En 2019 se acercó Pablo, hijo de Susana Rosa Smiler, una nadadora campeona de Vélez que había sido desaparecida. Nos contó su historia y empezamos la búsqueda de relacionarnos con las autoridades del club con la intención de que la baldosa de su madre estuviera en el club de sus amores. En ese recorrido encontramos compañeros hinchas de Vélez interesados en esto. Tuvimos una primera reunión con integrantes de la comisión directiva anterior, luego hubo cambio de autoridades y sumado a la pandemia se fue postergando un nuevo encuentro. Ahora tenemos pendiente una reunión que seguramente se concrete la semana que viene. El club de a poco empieza a mostrar interés. Las sillas, el enchufe, baños y agua fueron gentileza de la institución”.

El antecedente inmediato marca que el Día Nacional de la Memoria Vélez se había sumado a la iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo, “Plantemos Memoria”, y en los canteros que dan al frente de la sede se había sembrado un árbol junto a una placa con el nombre de cinco socios/as desaparecidos en la última Dictadura. Actualmente tienen los datos y los contactos de familiares de seis hinchas, pero confían que serán más con acciones de este tipo.

Flavio Gabaldon, del colectivo Fortinerxs Memoriosxs, amplió lo vertido por Chan. “Estamos en un largo proceso de negociación con el club. Nos prestan las instalaciones para que las baldosas se guarden hasta que sean colocadas, seguramente el 24 de marzo del año próximo. La idea es que vayan debajo de la Platea Norte, la que históricamente utilizan los vitalicios y la primera que hizo Amalfitani. Ojalá que para ese momento ya podamos tener oficializada la Subcomisión de Derechos Humanos”.

Los participantes coincidían en el que sería positivo que el club entendiera que es parte de una historia argentina que atravesó a sus hinchas y socios. Sin embargo, el que se mostró en contra de que se le abra el paso a la construcción de memoria fue José Luis Félix Chilavert, uno de los máximos ídolos de la historia fortinera. “El terrorismo no tiene cabida en Vélez”, expresó el ex arquero a través de Twitter. Los asistentes al homenaje lamentaron las palabras de su ídolo deportivo y no quisieron confrontarlo.

Alejandro Imperiali, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentinos Juniors y de la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol argentino, también dijo presente para brindar apoyo y adelantó que mañana, en el estadio Diego Maradona, se firmará un convenio de compromiso de trabajo entre el club y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora para seguir trabajando en la entidad y en el barrio en la promoción y difusión de los derechos humanos. Meses atrás habían firmado con Abuelas. Afortunadamente esta gesta colectiva no distingue de colores.