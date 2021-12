La Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular de Chile confirmó el suicidio de Patricio Pardo, un joven de 26 años que fue herido durante una represión de Carabineros a las protestas sociales que vivió el país a fines de 2019.

"No bajar los brazos"



"Nos vestimos de luto. Tenemos la dolorosa misión de informar que nuestro compañero Patricio Pardo Muñoz de la ciudad de Valparaíso, tomó la decisión de poner fin a su vida, todo esto resultado de una terrible depresión", informó la organización, que a su vez agregó que Pardo "no logró salir de su depresión, luego de ser mutilado por agentes del Estado".

Cerca de la medianoche del 27 de noviembre de 2019, mientras participaba en una protesta en Valparaíso Pardo sintió un ruido detrás de él, giró y recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo derecho. Según la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la velocidad del objeto contundente le hubiera provocado la muerte si golpeaba su cabeza. Sin embargo, al dar la vuelta, el artefacto llegó a su ojo derecho, causándole la pérdida de visión.

A fines de octubre, durante otra protesta, Pardo fue interceptado por un efectivo de Carabineros en Viña del Mar y recibió cutro balines a corta distancia en su cuerpo y rostro. Uno de ellos se incrustó en el lado derecho de su cara. No pudieron extraerlo porque se encontraba en los músculos, lo que suponía un riesgo para su salud.

"No nos podemos sentir ajenos a esta desgracia que nos enluta a todos, por él y por todos los compañeros vulnerados en sus derechos, no podemos permitir que el Estado nos siga abandonando y dañando día a día", añadió la coordinadora que a la mayoría de las 400 personas que resultaron con traumas oculares durante las represiones al estallido social."A no bajar los brazos y permanecer en la lucha. Nuestro más profundo pésame a toda su familia", afirmó la agrupación en el comunicado.



Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) remarcaron la importancia del apoyo psicológico y pidieron por una “ley de reparación integral a las víctimas de violaciones a los DD.HH. ocurridas desde el 18 de octubre de 2019".

El candidato presidencial, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), lamentó la muerte de Pardo. "Le envío fuerza a sus familiares, a todas las víctimas de trauma ocular y reitero mi compromiso para que los derechos humanos estén en el centro del Chile que debemos construir", afirmó.

La diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, se sumó al pedido de reparación para las víctimas de violencia estatal. "Se quitó la vida ante abandono del Estado. Urge un Gobierno comprometido con la reparación integral a las víctimas de las violaciones a los DDHH", afirmó en su cuenta de Twitter.

A su vez, la diputada Carmen Hertz (PC), lamentó la muerte de Pardo y aseguró que "sin justicia ni reparación, la impunidad hiere el alma de la sociedad y martiriza a sus integrantes, mis condolencias a su familia". Mientras que la diputada electa Emilia Schneider pidió “terminar con la impunidad”. De acuerdo con la exdirigenta universitaria, “las víctimas de violaciones a los DDHH han sido abandonadas por el Estado”.

Para la constituyente Elisa Giustinianovich se trató de una "dolorosa noticia". "Qué días tan tenebrosos nos ha traído la extrema derecha y el fascismo. Una desoladora señal de alarma que nos recuerda: no da igual quién gobierne", señaló en su cuenta de Twitter.

"Persisten los obstáculos"



El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos se sumó "a la tristeza e indignación por otra víctima fatal por las graves, masivas y sistemáticas violaciones a DDHH durante la revuelta social". "Chile no puede seguir con tanta impunidad", afirmaron en la publicación.



En tanto, la Fundación Los Ojos de Chile, publicó en Twitter: "En días de mucha memoria como hoy nos duele el suicidio de Patricio Pardo Muñoz. Un joven de 26 años víctima de trauma ocular atacado y abandonado por el Estado y este Gobierno".

Por su parte, la Comisión Chilena de Derechos Humanos afirmó que "el Gobierno debe responder por su incumplimiento de la obligación de reparar a las víctimas. Patricio Pardo Muñoz, no sólo fue víctima de trauma ocular, sino que perdió la vida por la inaceptable indolencia del Estado frente al dolor de las víctimas”.

En octubre pasado la ONU le pidió al Estado chileno "profundizar sus esfuerzos" para abordar las violaciones a los derechos humanos durante las masivas protestas sociales. En un duro informe el representante de Naciones Unidas para Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, afirmó que aún "persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición".