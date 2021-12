El 2021 consagró este sábado a Boca como el supercampeón del año femenino de la Primera División: las Gladiadoras xeneizes se impusieron sobre San Lorenzo por 4-2 y se llevaron la esperada Superfinal entre los dos ganadores de la categoría.

Para el partido que cerró la acción de la temporada del fútbol argentino, Pablo Jerez y Esteban Pizzi dispusieron un equipo que formó con Laurina Oliveros, Julieta Cruz, Florencia Quiñones, Miriam Mayorga, Eliana Stabile, Clarisa Huber, Lorena Benítez, Camila Gómez Ares, Carolina Troncoso, Andrea Ojeda y Yamila Rodríguez. Por su parte, Nicolás Basualdo eligió como sus titulares a Vanina Correa, Cecilia López, Gisel Vidal, Sindy Ramírez, Florencia Coronel, Maricel Pereyra, Naila Imbachi, Valentina Tesio, Débora Molina, Sabina Coronel y Eliana Medina.

Yamila Rodríguez -que anotó un doblete-, Clarisa Huber y Camila Gómez Ares le dieron el triunfo al actual campeón de la máxima divisional del fútbol argentino, tras su consagración del fin de semana pasado en el Clausura al golear 5-2 en la final a la UAI Urquiza. Por su parte, Eliana Medina y Sindy Ramírez anotaron para el conjunto de Boedo, que sintió el cansancio de un año en el que jugó la Copa Libertadores tras haber conquistado el cupo nacional para la competición continental.

El partido disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, le permitió a Boca (campeón del torneo Clausura) sacarse el sabor agridulce que le había quedado luego de que San Lorenzo (dueño del Apertura) le arrebatara el primer título del año en una apasionante final que las Santitas ganaron por penales tras empatar en el suspiro final. En el Clausura, por su parte, las azulgranas no pudieron repetir la campaña: UAI Urquiza las eliminó por penales luego de empatar 2-2 en tiempo regular.

Para las gladiadoras xeneizes y su hinchada, más allá de la victoria, no se trató de un partido más. Su capitana, Florencia Quiñones, se retiró este sábado del fútbol para asumir de manera completa sus funciones como parte del cuerpo técnico de las Selecciones Sub 15 y Sub 17 junto a Christian Meloni. Aunque las canchas extrañarán una jugadora de su calidad, al menos su adiós estará enmarcado en una postal de esas que a ella le gustan: una noche de alegrías xeneizes.