Luego del final de la temporada académica, enmarcado en la emotiva despedida de Lisandro López y conjugado con la clasificación a la Copa Sudamericana, Racing aparentemente empieza a mover los primeros hilos de su nuevo horizonte futbolístico. Y allí, parece asomarse ni más ni menos que una cara conocida: el delantero Gabriel Hauche, de último paso por Aldosivi de Mar del Plata, quien quedó cerca de convertirse en el primer refuerzo para el plantel conducido por Fernando Gago y que, en su historial personal, sería su tercer ciclo en la institución de Avellaneda.

El "Demonio", quien en la última temporada se repartió su pasar por el conjunto marplatense y por Argentinos Juniors (del que se fue tras rescindir contrato y ser separado del plantel por el DT Gabriel Milito) llegaría a la Academia por un período de entre 18 a 24 meses, situación que se definirá en las próximas horas en las que además sellaría su vínculo contractual.

De esta manera, Gago tendría a su primer refuerzo en la delantera para cubrir uno de los dos lugares que quedaron vacantes tras la salida de Lisandro López y el retiro de Darío Cvitanich. En la lista del DT aparecen también un zaguero, un lateral derecho, dos volantes -uno central, otro con características ofensivas- y un centrodelantero.

En caso de que Hauche acuerde con la dirigencia, definirá el comienzo de su tercer paso por el club con el que consiguió el Torneo Transición 2014, en tiempos racinguistas que tenían al entrenador Diego Cocca en el banco de suplentes y a Diego Milito como máximo referente en el campo de juego.

El delantero de 35 años llega de disputar once partidos con la camiseta de Aldosivi, equipo en el que anotó cinco goles en el pasado torneo, y luego de haber jugado junto al conjunto de La Paternal la misma cantidad de partidos. Curiosamente, la fecha 13 -cuando le tocaba jugar ante Racing- fue la última de Hauche en Argentinos, quien ya no fue convocado para ese partido y, una vez en Aldosivi, no le tocó medirse ante los de Avellaneda.



Mientras sus hinchas sueñan, porque su nombre sonó fuerte justamente este martes, quinto aniversario de aquel título 2014 del que formó parte Hauche, en Racing se ilusionan con que su llegada le permita a Gago empezar a sumar el primero de su anhelada lista de refuerzos.