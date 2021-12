Elles se identifican con una estrella federal intervenida. ¿Qué hubiera pensado el Restaurador de las Leyes al ver su insignia intervenida con los colores del orgullo, pero también las del Tawantinsuyu? Imposible la historia contrafáctica en un territorio que supo conocerse como “Santos Lugares de Rosas” hasta 1855 para les locales cuando les salvajes unitaries en una de las tantas operaciones de silenciamiento de una población identificada con Don Juan Manuel les rebautizó. Lo que sí es corroborable, es que Patria Igualitaria es una agrupación potente en el populoso partido conurbánico de San Martín con más de 430.000 habitantes que no paran de trabajar en lo que reivindican como “el territorio”, conglomerado de ciudades y barriadas.

Programamos el encuentro un día feriado. Tren por medio y pateo de diez cuadras logró que nos encontráramos en un espacio donde el Municipio trabaja con juventudes y diversidades/disidencias. En un patio de cemento de un centro con compus de acceso libre, junto a un espacio de compost, Soy dialogó con Ema Araujo, Secretario de Cultura, Arte y Educación de la orga, y con Pablo Eva Daniel Larrosa Marcilio, Presidente y Coordinador General de Diversidades y Diferencias de San Martín.

¿Por qué Patria Igualitaria y no diversa, diferente o disidente?

Ema Araujo: Somos una organización que tiene una historia de 20 años. Comenzó siendo una agrupación de gays y luego se sumaron lesbianas. Su nombre fue cambiando GSM, LGSM. GSM podía leerse tanto con Gays de San Martín como General San Martín y LGSM como Lesbianas y Gays de San Martín o Libertador General San Martín. Nos daban las siglas. Luego pasamos a llamarnos Igualdad San Martín, y luego trabajamos en el Frente Nacional por la Igualdad. En el 2016, en verdad en diciembre de 2015, nos empieza a cambiar la vida a todes y nos escindimos de diversas organizaciones partidarias de un Frente para la Victoria que se dividía. Siempre fuimos leales a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner por lo que decidimos construir algo nuevo y retomamos el discurso de Néstor Kirchner a la juventud del año 2004 cuando dijo “… somos parte de una generación diezmada por querer construir una patria igualitaria”.

De allí nuestro nombre de entre otros 300 que se nos ocurrían. Nuestro activo proviene de muchos partidos y movimientos políticos y de las veinticinco organizaciones que existen en el Partido de San Martín. En el año 2017 las organizaciones confluimos en una Mesa de Organizaciones de Diversidades y Disidencias: allí confluimos como Patria Igualitaria con Frente de Diversidades y Disidencias de La Cámpora, el Frente Nacional por la Igualdad del Evita, la Lohana Berkins de Partido Comunista, ATTTA, El Teje, entre otres. Somos una “microfederación” que a su vez forma parte de la FALGBT. Nuestra organización se cubre con la bandera argentina y la estrella federal donde el rojo punzó está arriba resignificando lo político que está pensado desde lo paqui: nos apropiamos de los símbolos nacionales, incluso de la escarapela que rodea la estrella.

¿Qué implica para ustedes una patria igualitaria?

Pablo Eva Daniel Larrosa Marcilio: Para nosotres significa soberanía política, independencia económica y justicia social que son banderas necesarias de todo movimiento popular que no se completa, no se pueden pensar, aunque se hizo, sin nosotres: las diversidades y disidencias. Después del 2003, del 2006 con la ESI y el 2010 con la Ley de Matrimonio Igualitario se cambió la lógica y la dinámica política: no se puede pensar la igualdad solo para algunes.

¿Qué agenda de laburo proponen luego de las leyes e instituciones logradas?

P.E.D.L.M.: Larrosa Marcilio: Siempre consideramos que San Martín tenía y tiene condiciones para constituir un municipio con inclusión de nuestras comunidades. Por ejemplo San Martín es la primera ciudad con centro de testeo en vih en la Provincia de Buenos Aires, que es el Centro Francisco D´Amore del 2001. En el año 2012, al mes de sancionada la Ley de Identidad de Género tuvimos el primer Consultorio de Diversidad que es el que generó ATTTA y que sigue funcionando, atendiendo a aproximadamente a setenta compañeres trans de la región. Y ahora hay cuatro centros más, abiertos no solo a les sanmartinenses, sino a otros distritos. Pero los veintitrés centros de salud hacen atención para la diversidad y la disidencia.

También en el año 2012 se crea la coordinación municipal. Desde el 2018 tenemos cumplimiento efectivo del cupo trans en el gobierno local. Y todo esto no es voluntarismo, sino que proviene del efectivo cumplimiento del derecho, porque todas nuestras políticas pasaron por el Concejo Deliberante. Muchos de estos proyectos fueron impulsados por Julián Ríos, un concejal abiertamente gay que asumió en las elecciones del 2013. Nosotres solemos compararnos con la Ciudad de Buenos Aires, Rosario o Tigre, y vemos que tenemos una movida territorial transversal e institucional sólida con un discurso honesto: somos mariquitas, tortas y trans muchas de las cuales nos conocimos en la parada del colectivo 57 en la ruta yendo a Amerika, a diferencia de las porteñas que llegaban siempre en taxi. Y desde esta honestidad convocamos, convivimos y construimos.

Hay una forma en que ustedes leen el pasado del movimiento LGBTIQ+ y se manifiesta en sus gráficas donde figuran militantes históricos/as que suelen ser apropiades por distintos grupos en CABA…

P.E.D.L.M.: Sí, no sólo eso. Nosotres hemos hechos actos con Lohana Berkins y ATTTA. En un mismo acto se habló de “Estado prostituyente” y de “trabajo sexual”: esto lo logramos en San Martín. Es más, uno de los primeros murales que hicimos pusimos a Jáuregui, la Pía, la Lohana y la Pepa Gaitán. Nosotres hicimos una síntesis desde Patria Igualitaria: el todes implica este grado de transversalidad. Nosotres si miramos para el pasado nos identificamos con Jáuregui, con su concepción de que los derechos se construyen en la calle y en la institucionalidad de la norma. Él “no se comía” las identidades, promovía y colectivizaba la construcción. Por eso, la primera reunión de la mesa se hizo en el local del Partido Comunista. ¡Cómo no íbamos a reunirnos con las camaradas de la Berkins con las compañeras de ATTTA! La transversalidad hace ruido y esa música es parte de lo nacional y popular. Bancarse la diferencia, eso es todxs.

Nota del redactor: Por fuera de esta transcripción quedaron risas, chistes, recuerdos, nombres propios y anécdotas de un grupo de “sub-cuarentas” que son parte de ese maravilloso devenir de un movimiento que comenzó allá por los años 60. Una conversación que tuvo lugar en un momento en el que en el Congreso Nacional "libertaries", negacionistas y antiderechos afilan sus garras para dar zarpazos a los que nosotres les daremos batalla.