Un tribunal de Países Bajos ordenó este miércoles al político de ultraderecha Thierry Baudet que deje de comparar las medidas de prevención contra el coronavirus con las políticas nazis de la Segunda Guerra Mundial destinadas al exterminio de los judíos.



La sentencia, en respuesta al reclamo realizado por dos organizaciones judías y cuatro sobrevivientes del Holocausto, obligó a Baudet a retirar múltiples mensajes publicados en sus redes sociales, a la que vez que le prohibió utilizar imágenes del Holocausto durante los debates políticos en el marco de la pandemia.

Baudet, líder del Foro para la Democracia, comparaba, en Twitter, a las personas no vacunadas (que tienen prohibida la entrada a diversos espacios públicos en múltiples países europeos) con los judíos, a quienes los nazis primero confinaron en guetos y luego exterminaron.



Si Baudet, quien ya anticipó que apelará el fallo, no cumple con lo dispuesto por la justicia, podría enfrentarse a una multa de 25 mil euros. El líder de extrema derecha se defendió bajo el argumento de que se está violando su libertad de expresión y que nunca pretendió minimizar el Holocausto.



Aunque el juez coincidió con Baudet en que no pretendía negar el Holocausto, sostuvo que "cuando se comparan las políticas sobre el coronavirus con la persecución de los judíos, que no tienen ninguna relación, se trivializa el destino de los judíos". El magistrado destacó que "Baudet ha creado, así, un ambiente propicio para la propagación del antisemitismo".



Países bajos suma casi tres millones de contagios y 20.214 muertes desde el inicio de la pandemia.



Las autoridades anticiparon que cerrarán las escuelas para contener la nueva variante Ómicron que ya estaba presente antes de que se identificara en Sudáfrica y que ayer se confirmaron los primeros 13 casos de esa cepa, de alta contagiosidad aunque, según la Organización Mundial de la Salud menos letal que otras.