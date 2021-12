“Hay que aceptarse. Yo empecé a mejorar cuando empecé a aceptarme”, dijo el ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, al participar ayer de la “Charla sobre Tartamudez”, organizada por la Cámara de Diputados de la provincia.

Al menos una centena de niños, niñas y adolescentes participaron de esta instancia en donde el funcionario nacional contó algunas anécdotas que atravesó en su vida. Entre esas experiencias indicó que se encuentra aquella positiva junto a sus compañeros del secundario que “nunca me hicieron buylling”, pero también aquellas en las que sufrió la discriminación.

“Durante todo el tiempo que quise superarme y dejar de tartamudear quizás reforcé un poco la disfluencia”, recordó al mencionar algunas de las situaciones que deben atravesar quienes conviven con la tartamudez. Entre ellas, el hecho de enfermarse “un día antes de tener que dar una lección…no pedir la comida cuando te invitaban a cenar afuera. Morirte de ganas de comer algo y decir lo que te salía (...) Toda la vida pedí dos gustos de helado porque eran los que me salían y era de banana con chocolate”. Este tipo de situaciones “te van generando límites autoimpuestos, entonces quiero transmitirles a los chicos es que primero la aceptación, somos como somos. La tartamudez no nos define, somos personas”, afirmó. “Yo tartamudeo, me trabo en la primera sílaba, en la segunda, pero voy a comer el gusto que quiero. Voy a comer lo que quiero. Y el mozo tiene que esperar, el heladero tiene que esperar", sentenció.

También compartió una anécdota inédita ligada al ex presidente Néstor Kirchner, quien una vez lo convocó a brindar un discurso en una multitudinaria reunión: "Me convocó para una charla y yo le transmitía al secretario que yo no hablaba en público. El secretario me respondió que sí, que Néstor quería que yo hable ante cinco mil productores agropecuarios en Mar del Plata. Yo dije que no, me volvió a decir que sí. Yo le dije que tenía una tartamudez. Él me mandó a decir que me había escuchado charlar con él y que no pasaba nada. Que lo importante era el contenido. Y después me dijo, me mandó un mensaje, también con otra persona, diciéndome que el día que deje de estar con la guardia en alto, se me iba a empezar a ir. Ese día yo empecé, hice un click", relató al recordar que esa charla fue una semana antes de la muerte del ex presidente.

Participantes salteños de la charla sobre tartamudez.

Asímismo, De Pedro insistió una vez más en romper el silencio y hablar de este tema dentro de la familia para que “los chicos no se queden maquinando solos. Hay que hablar más”. Al despedirse, y ya quebrado, aplaudió el “camino donde veo muchos padres, muchas madres y muchos influentes que estamos dando la pelea”.

Anuncios de la provincia

De la reunión participaron el ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban, y su par de Educación, Matías Cánepa. El encuentro estuvo encabezado por la diputada nacional por Tucumán, Rossana Chahla, y el diputado provincial de Salta, Omar Exeni.

En la ocasión, el ministro Esteban informó que profesionales del Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFis) serán capacitados en este trastorno del habla por especialistas de la cartera sanitaria tucumana.

Además, el funcionario expresó que “posteriormente, los profesionales del CePReFis replicarán el conocimiento a fonoaudiólogos que se desempeñan en todas las áreas operativas (de Salta), con el objetivo de que se conforme, con celeridad, una red de atención integral para los más de 12 mil salteños con esta afección”.

Por su parte, la diputada nacional y ex ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, comentó que se realizará un trabajo mancomunado interprovincial y destacó la gestión de la cartera sanitaria de Salta, por iniciar la gestión para que las personas con disfluencia puedan recibir asistencia y tratamiento.

“El equipo sanitario de Tucumán brindará, además del conocimiento, la experiencia en la atención a las personas con tartamudez. Es por esto que acompañaremos a los profesionales de Salta, a fin de que las personas reciban la correspondiente rehabilitación de calidad”, manifestó.

En este sentido, Exeni expresó su satisfacción por las gestiones que llevará adelante el Ministerio de Salud Pública salteño y sostuvo que “muchos niños, jóvenes y adultos se beneficiarán con la sancionada ley y con la asistencia integral que recibirán en los establecimientos públicos”.