La muerte de José Pablo Feinmann generó una ola de dedicatorias, reconocimientos y saludos en las redes sociales por parte de dirigentes políticos, sindicales y del mundo de la cultura. "Sus libros contribuyeron con lo mejor del pensamiento argentino", le dedicaron desde la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, mientras que el ministro de Ciencia y Tecnología y ex ministro de Educación, Daniel Filmus, le dedicó: "Lúcido y comprometido referente de la cultura nacional, filósofo e historiador. Nos deja su invalorable obra y pensamiento".

Consultados por este diario también se pronunciaron sobre la partida de Feimann el filósofo Darío Sztajnszrajber, la actriz Esther Goris y el psicólogo y escritor Jorge Alemán. "Fue alguien que en Canal Encuentro abrió el espacio de la divulgación de la filosofía", destacó Sztajnszrajber y agregó: "Su manera de divulgar dio inicio a que después muchos siguiéramos el camino que él abrió. Fue pionero en ese sentido".

"Creo que expresa lo más genuino de la filosofía, tanto en su faceta pedagógica como en su faceta crítica, que son las dos que por lo menos más me identifican a la hora de hacer filosofía. Fue alguien que marcó un camino. Lo seguí. No lo conocí personalmente, más que en dos o tres eventos en que me lo crucé. Estoy eternamente agradecido por lo que abrió", le dedicó el también divulgador.

Por su parte, Esther Goris lo calificó como "un gran filósofo, un gran escritor, uno de los mejores guioistas de la Argentina y sobre todo una persona extarodinaria en el sentido literal del término". "No habrá ninguno igual, no habrá ninguno como dice el tango. Le debemos muchísimo", le dedicó.

En tanto, Jorge Alemán aseguró que "nadie como José Pablo encarnó la figura del gran intelectual argentino" porque "supo generar una obra caleidoscópica, cuyos colores daban cuenta del mismo hombre en narrativas diferentes: guionista, novelista, filósofo, intelectual polémico, historiador".

"El Sartre que él admiraba encontró en su pasión de pensador argentino un nuevo escalón, constituir un estilo de transmisión generosa que a partir de ahora nuestro país siempre echará en falta para siempre", lo celebró Alemán.



La muerte de un pensador

El actor y vicepresidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), Osvaldo Santoro, escribió una de las despedidas más sentidas al reconocer el legado de Feimann: "Nada peor existe en la vida que la muerte de un pensador. El mundo es por momentos indescifrable y necesitamos de aquellos que iluminan con su pensamiento la noche oscura de la ignorancia o del conformismo. Gracias por esa luz José Pablo Feinmann que la tierra te sea leve".

Desde el mundo de la cultura y el periodismo también se leyeron las dedicatorias del esccritor Sergio Olguín, el historiador Hernán Brienza y el periodista Pedro Brieguer, quien lo homenajeó: "Los grandes lúcidos provocadores nunca se van porque siempre están allí interpelándote cuando expresas una idea".

Por su parte, Olguín expresó su tristeza por la pérdida del escritor y filósofo e hizo un recorrido por su carrera a través de su experiencia como lector: "Sus artículos que combinaban filosofía y cine, sus notas en Humor y sus libros Filosofía y Nación. El mito del eterno fracaso y Ni el tiro del final fueron momentos felices y formativos de mi adolescencia". "Voy a extrañar su lucidez", lo saludó.

"Qué tristeza profunda me produce la muerte de José Pablo Feinmann, admiradísimo... injustamente ninguneado por la academia, por los medios hegemónicos y por cierta militancia cualunquista", aportó la mirada crítica Brienza.

El adiós del peronismo

El ministro de de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, lo recordó como "un intelectual comprometido con su tiempo" que "nunca esquivó debates ni se conformó con la comodidad de la academia". "Su lucidez aportó claridad en momentos difíciles", valoró Ferraresi. Con la perspectiva de otra generación política, la senadora Anabel Fernández Sagasti expresó el "profundo dolor por el fallecimiento" del filósofo y escritor aseguró: "Nos queda su invaluable obra, aporte fundamental al pensamiento nacional".

"Con la partida de José Pablo Feinmann, los argentinos acabamos de perder a un grande de la escritura, la filosofía y el estudio de la historia política de nuestro país. Su trabajo docente y divulgador ayudó a formar la conciencia social de toda una generación", lo reconció el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. "Un imprescindible para entender nuestra historia y nuestro ser nacional. ¡Hasta siempre, compañero!", le dedicó el titular de Acumar, Martín Sabatella.

Por su parte, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz escribió: "No estamos en este mundo para vivir y nada más y no dejar huella. Hay que dejar una huella y ahí la muerte se tolera mejor cuando uno sabe que ha hecho todo lo que pudo hacer y de una buena manera. Los sabios no mueren, viven en su huella".

En tanto, desde el mundo sindical, el titular de Suteba, Roberto Baradel, le describió como un "enorme escritor y filósofo" y como un "gran pensador del campo popular", y destacó: "sobre todo una gran persona". "Que en paz descanses, José Pablo Feinmann. Mis condolencias a su familia y seres queridos", cerró el mensaje.