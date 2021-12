Por Laura Gómez y María Daniela Yaccar



La muerte de José Pablo Feinmann conmovió tanto en el ámbito de la cultura como en el de la política. En Twitter (ver recuadro) se expresaron entidades como Abuelas de Plaza de Mayo y la Fundación El Libro; ministros y legisladores; escritores y periodistas. En diálogo con este diario, figuras del pensamiento como Darío Sztajnszrajber, Atilio Boron y Eduardo Rinesi repasan los ejes de su legado. Esther Goris y Víctor Laplace, actores de la película Eva Perón, con guión suyo, dirigida por Juan Carlos Desanzo, suman anécdotas en sus cálidas despedidas. Roberto Carnaghi dice estar "orgulloso" de haber formado parte del elenco de El amor y el espanto, otro film de su autoría, y del mismo director. Lo homenajean, además, la escritora María Inés Krimer y el periodista Nino Ramella, quien comparte una jugosa escena de un Feinmann enfrentándose a un taxista que quería darle enseñanzas sobre el peronismo.

*Darío Sztajnszrajber (filósofo): “Fue alguien que en Canal Encuentro abrió el espacio de la divulgación de la filosofía. El programa Filosofía aquí y ahora marca un antes y un después, porque él supo encontrarle un formato a la relacion entre filosofía y medios de comunicación. En ese sentido, su manera de divulgar dio inicio a que después muchos siguiéramos el camino que él abrió. Fue pionero en ese sentido. Por otro lado, muchas de sus clases, las de Encuentro, o las de sus libros introductorios, como La filosofía y el barro de la historia, sirvieron para muchos docentes como guía para el dictado de clases de filosofía. Reunió no solo la faceta de divulgador en los medios sino otra que es la de hacer una filosofia muy útil para tantos docentes que encontraban en ese recurso una manera de poder pensar y trabajar sus clases. Obviamente fue una persona muy jugada por su manera de pensar y sentir la filosofía y su defensa a ultranza del sujeto moderno, con argumentaciones, debates, polémi decas. Y con la posibilidad de un pensar crítico contra el status quo de su época. Creo que expresa lo más genuino de la filosofía, tanto en su faceta pedagógica omo en su faceta crítica, que son las dos que por lo menos más me identifican a la hora de hacer filosofía. Fue alguien que marcó un camino. Lo seguí. No lo conocí personalmente, más que en dos o tres eventos en que me lo crucé. Estoy eternamente agradecido por lo que abrió.”



*Esther Goris (actriz): “Podría hablar horas... es una persona que quise y quiero muchísimo. Como seguramente son muchos los que van a hablar sobre él, voy a resumir. Era un gran filósofo, un gran escritor, de los mejores guionistas de la Argentina y sobre todo una persona extraordinaria en el sentido literal del término. No habrá ninguno igual, no habrá ninguno como dice el tango. Le debemos muchísimo. Estamos realmente en deuda con él. Me ha dado consejos a la hora de escribir. Hay una anécdota muy linda. Yo estaba escribiendo un guión, estaba muy trabada, y él estaba en un momento en que tenía que parar de escribir porque sus libros competían con sus libros. Me daba consejos sobre qué tenía que hacer para no dejarme amedrentar por la página en blanco. Yo enojada le dije '¡claro, vos hablás pero con tu talento escribe cualquiera!'. Eso es lo que mejor define mi relación con él.”

*Atilio Boron (sociólogo y politólogo): "Con la desaparición de José Pablo desaparece uno de los baluartes del pensamiento nacional y popular argentino. Un pensador refinado, con una mirada nacional y a la vez cosmopolita, en diálogo permanente con las corrientes contemporáneas de la filosofía y de la historia, que combinó su labor docente y sus escritos más profundos con una indispensabe tarea periodística, para transferir a la gran masa de la población una reflexión centrada en los intereses del campo popular. Hay pocas fgiguras que han sido capaces y son capaces de hacer eso. Por eso, para nuestro diario es una pérdida doblemente dolorosa".

*Víctor Laplace (actor): "Lo conocía de toda la vida. Desde la época del Di Tella, donde su mujer María Julia hacía un espectáculo y él lo iba a a ver con ese amor que se tenían y tienen. Una pareja extraordinaria. Iba mucho a la casa, comía con ellos. Cantábamos; a él le gustaban mucho los boleros y los tangos. Me parece que se va una de esas personas que nunca se terminan de ir, que van a seguir habitando entre nosotros. El suyo fue un programa (televisivo) impresionante. Marcó muy fuertemente. Y me parece que hombres como José Pablo dejan sus pensamientos atrapados en sus libros. Me comí todos sus libros. Están ahí, a merced de los que los quieran seguir escuchando o leyendo. A merced de los habitantes de un pueblo y del tiempo. Recuerdo las últimas contratapas en Página, en las que él trataba de llamar todo el tiempo, desde la palabra, a la unidad. A que no nos peleáramos tanto entre argentinos. Siento mucho respeto por el tipo que fue filósofo, historiador, periodista, escritor, guionista. Eva Perón es una película hermosa, centrada básicamente en Eva, papel que hizo maravillosamente Esther Goris. Además fue profesor, entre tantas cosas. Me parece que ha recogido galardones de todo tipo y color, por doquier. Fue mi amigo. Por eso estoy tan triste. Es tan potente su presencia, o ahora su ausencia, que se me impone decirle al querido lector que él tenía que relea lo que escribió José Pablo. Son muchos amigos que he perdido. Estoy triste por eso también. Los diálogos era maravillosos con él".

*Eduardo Rinesi (filósofo y politólogo): "Una pena grande. Fue un pensador muy interesante. Perteneciente a la gran tradición existencialista argentina, pensó la política con las armas de la filosofía y la filosofía con los recursos de la novela. La reedición facsimilar de la colección completa de la revista Envido por la Biblioteca Nacional, durante los años en los que la dirigió su amigo Horacio González (con quien, por cierto, compuso un libro fundamental de conversaciones sobre la tragedia argentina: Historia y pasión) nos deja leer la agudeza con la que desde muy joven pensó los problemas de la política argentina de los siglos XIX y XX. Muchos de esos apuntes se cristalizaron más tarde en Filosofía y Nación, un libro polémico y potente de los primeros años de la transición a la democracia. Sus escritos en Página/12, durante muchos años, nos ofrecen el testimonio de un perseverante sartrismo de intervención y de batalla, quizás uno de los últimos de la filosofía argentina".

*Roberto Carnaghi (actor): "El guión de José Pablo Feinmann revela el mundo del propio Borges y el de sus personajes. Borges es protagonista de su propia historia. El talento de Feinmann consistió en captar el mundo de Borges y plasmarlo con gran inteligencia en el guión. Me siento orgulloso de haber participado en ese proyecto".



*María Inés Krimer (escritora): "Admiramos a José Pablo por su inteligencia desbordante y su versatilidad renacentista. Filósofo, analista político, divulgador popular, novelista (fui lectora consecuente de sus primeros libros Últimos días de la víctima y Ni el tiro del final), su obra deja huellas imborrables en toda nuestra generación. Creo que fue él quien señaló con agudeza la centralidad del peronismo para hacer política en la Argentina. Polémico en un país donde el debate de ideas es muchas veces reemplazado por una retórica vacía, José Pablo trajo siempre conceptos de peso a la polémica pública. Se lo va a extrañar".

*Nino Ramella (periodista): "Había quedado discutiendo con el taxista que lo llevó a El Ateneo para la presentación de Peronismo. Filosofía política de una persistencia argentina. El público lo esperaba y aquella discusión postergó unos minutos el comienzo de la charla. 'Imaginate… quería darme lecciones sobre lo que es el peronismo… y al hombre no le importaba nada enterarse de que yo venía a presentar un libro (dos tomos) que había escrito sobre el tema y que me había llevado años pensarlo. Cómo no me voy a calentar'. Esa vehemencia de José Pablo Feinmann para no dejar pasar nada de aquello que no le resultaba indiferente era constitutivo de su carácter y acaso un rasgo que fortalecía las ganas de escucharlo, más allá de reconocerle la consecuencia en defender sus convicciones. Se suponía que mi rol en las charlas era el de moderador, término absolutamente incompatible con la férrea resistencia del disertante a dejarse moderar. Su desbordante locuacidad y la facilidad con la que conectaba ideas y las unía a referencias históricas o las ligaba a los pensadores más importantes de todos los tiempos no habilitaban interrupción alguna. Podría decirse que él hacía su trabajo y también el mío. El debate sobre corrientes del pensamiento de su tiempo y sobre el rol de los intelectuales fueron escenarios en los que se hacía oír y siempre dejaba su sello. Comprometido como estaba por su afinidad con el peronismo, no abandonó la opción por el pensamiento crítico y muchas veces --podríamos decir hasta sus últimos días-- cuestionó acciones de líderes de esa corriente con las que no estaba de acuerdo. José Pablo Feinmann fue un filósofo y un escritor imprescindible para entender a la Argentina contemporánea y probablemente también para saber qué nos espera".