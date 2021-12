“Era muy asqueroso. Cuando me saludaba, casi me besaba la comisura de los labios y si le decías algo, te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando". Con esas palabras, la actriz Griselda Sánchez relató que fue acosada por Fabián Gianola durante el programa Bien Tarde, que se emitía en las madrugadas de Telefé. El testimonio de Sánchez se conoce tras la negativa del actor a a declarar ante la jueza que investiga su responsabilidad en siete presuntos hechos de abuso sexual. En tanto, la magistrada Ángeles Gómez Maiorano, impuso una restricción perimetral para que el actor no pueda acercarse a menos de 200 metros de Fernanda Meneses, una de las mujeres que lo denunció por violación.



"Tenía la mano loca, te tocaba el culo ‘sin querer’. Me llamaba para pasar un texto y siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas”, narró Sánchez, quien se hizo conocida tras su paso por el ciclo Gran Hermano. Además, la actriz y guionista recordó que la pesadilla de compartir escenas con el actor implicó que llegara al estudio sobre la hora a propósito, como para interactuar lo menos posible con Gianola. Por eso detalló que ella ya se iba "cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra". Y amplió: "Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión”.



El trabajo con Gianola era la primera experiencia laboral de Sánchez en televisión, luego de su paso por el reality. La actriz sufrió el acoso durante meses y después -según relató- fue despedida sin ningún motivo. En el medio, las autoridades le "recomendaron" que se quedara callada y no denunciara al conductor. "Me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva, y que iban a decir que era una loca", contó Sánchez en TN y agregó: "Nunca esperé que alguien a quien yo admiraba artísticamente fuera tan desagradable”.

“Me indignó ver el video que grabó luego de las denuncias porque parecía muy campante diciendo que es intachable, como una Carmelita descalza. Era un maleducado y acosador", completó Sánchez.



Las denuncias

Gianola quedó desvinculado de la obra teatral con la que iba a realizar temporada en Córdoba durante el verano. "Se informa que el actor Fabián Gianola, de común acuerdo, no será parte de la Temporada en Córdoba y Villa Carlos Paz con la obra Relaciones Peligrosas hasta esclarecer su tema", se indicó en un comunicado que difundió Damián Sequeira Producciones este miércoles.

Hasta el momento, no se sabe quién ocupará su lugar en el espectáculo que también protagoniza Claribel Medina y a tan pocos días del inicio de la temporada de verano, la realización de la obra corre peligro.

El actor fue denunciado ante la justicia en 2019 por la actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre por seis hechos. La fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, pidió que fuera llamado a indagatoria, motivo por el que el último viernes 17 de diciembre Gianola debía desde las 11:00 vía Zoom. Sin embargo, el actor nunca se presentó y sus abogados pidieron que se le conceda la eximición de prisión.

La jueza de instrucción porteña Gómez Maiorano resolvió que Gianola no podrá "tener contacto físico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique una intromisión injustificada" en la vida de Fernanda Meneses. Ella acusó a Gianola de haberla querido forzar a tener relaciones sexuales, entre otros hechos, algunos de los cuales se remiten a 2011.

La otra denunciante fue compañera de Gianola en Radio Colonia. De acuerdo con su declaración, el actor no sólo emitió comentarios fuera de lugar sino que, además, la manoseó sin su consentimiento. En algunos casos, actor lo habría hecho ante al menos un testigo.