El actor Fabián Gianola, que fue citado a declarar ante la Justicia el próximo viernes a las 10 horas por seis hechos de violencia que incluyen abuso sexual y violación, se bajó este miércoles de la temporada en Villa Carlos Paz, Córdoba.



En un comunicado de prensa, la producción de la obra anunció que Gianola “de común acuerdo, no será parte de la temporada en Córdoba y Villa Carlos Paz con la obra 'Relaciones Peligrosas' hasta esclarecer su tema".

El estreno de la obra estaba estipulado para el 3 de enero en el Teatro Holiday II. La obra se iba a presentar todos los lunes. A su vez, estaba contemplado que se presentara en el Teatro Real de Córdoba algunos sábados de enero y otros puntos de la provincia.

Gianola fue citado a prestar indagatoria el próximo viernes, a través de una audiencia se realizará de manera virtual vía Zoom, tras ser denunciado por la actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre.

La decisión fue tomada este miércoles por la jueza en lo criminal y correccional porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano, después de un pedido realizado la semana anterior por la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta.

Meneses presentó una denuncia penal de abuso sexual contra Gianola en 2018. "Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros", aseguró en ese entonces. En ese momento, el actor desestimó las versiones y se defendió alegando que la mujer "quería prensa".



La denunciante contó que Gianola le "puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director" cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El

kiosquito de Fabián.

En otra de las ocasiones, la acosó, enfrente de su pareja y hasta delante de las maquilladoras. En esa oportunidad, ella salió corriendo y llorando: "Me tocó,

me sonrió y me dijo que estaba más flaca".

La última vez que lo intentó, la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla; lo consiguió y ella terminó despedida del ciclo "Hoy ganás vos", aprovechando su posición jerárquica. A raíz de eso, surgieron algunas denuncias más, pero todas

fueron desestimadas por Gianola.

Por su parte, Aguirre aseguró que no dejará que la situación quede “impune” y agregó que “en lo personal es una basura, un tipo que lamento haber conocido y no quiero ver nunca más en mi vida".

El actor acusado contrató los servicios del doctor Juan Pablo Fioribello, quien defendió a Moria Casán y a Andrea del Boca. En su descargo aseguró que todo se trata de una mentira "con el único fin" de extorsionarlo.