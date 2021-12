A 20 años de la trágica jornada del 20 de diciembre de 2001, los cuatro presidentes que se sucedieron luego de la renuncia de Fernando De la Rúa hablaron en Redacción IP. Ramón Puerta, Adolfo Rodriguez Saa, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde hicieron un balance de lo que sucedió en la turbulenta semana en la que se reacomodaba la institucionalidad argentina. Repasamos las declaraciones más importantes de los exmandatarios.

Ramón Puerta

“De la Rúa intentó cumplir todo lo que había prometido, pero se topó con una realidad: el Gobierno tuvo un vacío de poder escandaloso. Creo que también entró en un estado de depresión. Me siento con la satisfacción del deber cumplido. Cumplí fielmente el mandato de la sucesión presidencial: goberné 48 horas hasta elegimos a Rodriguez Saa”, dijo el expresidente.

Adolfo Rodríguez Saá

“Tengo un harto respeto por Fernando De la Rúa. No coincido con que la oposición haya sido un obstáculo para su presidencia, pero sí la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hablé con todos los presidentes del mundo y estaban dispuestos a ayudar a Argentina porque se sentían corresponsables por la dureza del FMI con el gobierno de De la Rúa. El peronismo tuvo un gesto patriótico porque se hizo cargo. El radicalismo fue el que le quitó el apoyo al presidente”, expresó por su parte el exgobernador de San Luis.

Eduardo Camaño

Eduardo Camaño relató lo vivido ese día antes de asumir: “Al mediodía Servini de Cubría casi me dijo que si no me hacía cargo de la presidencia me metía preso. A la tarde me mandó el escribano del gobierno para que jure. La cosa se iba complicando a medida que pasaba el tiempo. Me hice cargo porque quien debía hacerlo no lo hizo. Atrás nuestro había 40 millones de personas. No se puede decir ‘quiero’ o ‘no quiero’. Hay que ir. Duhalde tuvo un acuerdo global y pudo pacificar el país junto con otro líder que era Raúl Alfonsín”.

Eduardo Duhalde

El presidente que asumió por mayor tiempo luego de las renuncias fue Eduardo Duhalde, quien recuerda con mucha precisión aquellos días. "Fue una sucesión rarísima. Le correspondía a la Unión Cívica Radical (UCR) porque tenían mayoría y habían ganado, pero no quisieron. Tengo un gran reconocimiento por [Fernando] De la Rúa, pero se comprometió 10 años a algo que no podía llevar a cabo. No se equivocó cuando declaró estado de sitio, pero el resultado fue nefasto. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo, pero hubo muertos por todos lados. El peronismo quiso acompañar a De la Rúa. Lo que hicimos fue llevarle una idea distinta de la que estaba empeñado en llevar a cabo, pero él quedó muy mal con la denuncia de chacho: estaba empastillado", dijo.

Redacción IP se emite de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.