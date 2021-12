El mal momento del Leeds United en la Premier League podría derivar en que Marcelo Bielsa no continúe en el equipo y la decisión de que abandone la entidad podría concretarse en los próximos partidos, informó este martes la prensa británica.

Según Football Insider, una fuente del club indicó que "Bielsa no estará en Leeds la temporada que viene" e incluso podría ser despedido en enero próximo si no mejoran los resultados: el equipo no levanta, está cada vez más cerca de la zona de descenso y podría ingresar a ella debido a que sus perseguidores tienen partidos pendientes.

El medio inglés apunta a que el vínculo entre el Leeds y Bielsa culmina en junio venidero y los dirigentes del club no lo tienen en cuenta a la hora de una renovación por más que el equipo mejore y se salve del descenso.

El Leeds viene de ser sufrir dos goleadas consecutivas, 7-0 ante el líder Manchester City como visitante y 4-1 con el Arsenal como local. En el torneo, además, suma un 1-5 en casa del Manchester United. La próxima cita del equipo tampoco se presenta como prometedora: visitará al escolta Liverpool el domingo 26.

Tras 18 fechas, el Leeds se ubica 16º (sobre 20 equipos; descienden los últimos tres) con 16 puntos, producto de tres triunfos, siete empates y ocho derrotas. Para colmo, está entre los equipos menos goleadores (18 tantos a favor) y los más goleados (36 en contra).

La preocupación crece dado que tres de sus cuatro perseguidores tienen partidos aplazados, ya sea por condiciones climáticas o por el brote de coronavirus que afecta a Reino Unido: Watford (13 puntos y 16 encuentros), Burnley (11 y 15), Newcastle (10 y 18) y Norwich (10 y 17).

Vale recordar que, de la mano del rosarino, el Leeds puso fin a un periplo de 16 años por el ascenso inglés y retornó a la Premier League en la edición pasada, realizando una gran campaña: quedó noveno, a apenas tres puntos de ingresar a competencias europeas, con actuaciones destacadas ante los equipos más poderosos de Inglaterra.



Desde su ascenso, el Leeds es uno de los equipos que más dinero invirtió en incorporaciones, incluso con cifras récord en la temporada pasada. Desde 2020 a hoy, el equipo de Bielsa incorporó por 164,7 millones de euros a la vez que no registró ingresos por ventas, de acuerdo al sitio Transfermarkt. Sólo es superado en materia de refuerzos por gigantes como Chelsea (367,2 millones), Manchester City (294,3), Arsenal (251,6), Manchester United (223,8), Aston Villa (201,17) y Tottenham (177,4).