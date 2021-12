El entrenador Rodolfo De Paoli puso en duda su continuidad en Barracas Central, con el que el martes logró el ascenso a la Primera División tras vencer a Quilmes en los penales en la final del torneo Reducido del Nacional. "No hay confirmación. Tenemos una reunión (este jueves) y ahí lo definiremos", manifestó el DT en declaraciones a ESPN sobre el encuentro que tiene pendiente con el presidente del club, Matías Tapia, hijo de Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la AFA. "Es mi deseo continuar pero no a cualquier precio", agregó el también relator que consiguió el segundo ascenso a la Liga Profesional tras derrotar a Quilmes 5-4 en los penales. El que no seguirá es el DT del Cervecero, Facundo Sava, quien tras perder la final por el segundo ascenso puso fin a su segundo ciclo tras poco más de dos años.