Por primera vez desde el inicio de la pandemia el Reino Unido registra más de 100 mil casos nuevos de covid-19. El pico de contagios es atribuido a la propagación de la variante Ómicron. A pesar de la presión de los sindicatos de enfermeras y asesores médicos el gobierno de Boris Johnson rechazó endurecer las medidas restrictivas antes de Navidad y además redujo de 10 a 7 días el periodo de aislamiento para personas vacunadas que contrajeron coronavirus.

Con 106.122 casos nuevos de coronavirus y 140 muertes en la última jornada, el gobierno británico confirmó que no planea imponer nuevas restricciones aunque no descartó adoptar medidas después del 25 de diciembre. En cambio, el Ejecutivo de Johnson redujo de 10 a 7 días el periodo de aislamiento para personas vacunadas contra el coronavirus y que transitan la enfermedad. A partir de este miércoles quienes tengan dos pruebas de antígenos negativas realizadas durante el sexto y el séptimo día de cuarentena podrán salir del aislamiento. Según el gobierno conservador esto permitirá que más personas pasen Navidad en familia y sin exponerse a transmitir el virus. Para la secretaria de Estado de Salud y Asistencia, Gillian Keegan, existe un “riesgo equivalente” si sale del aislamiento después de siete días “y tiene dos pruebas negativas” a “esperar tres días más en su habitación”.



En tanto, desde el Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) aseguraron que podrían emplear “hospitales de campaña” en los estacionamientos de los hospitales y que serían dotados con personal médico del ejército para hacer frente a un posible aumento de pacientes de covid-19. Según consigna The Guardian, incluso los comedores oficinas y salas de reuniones de los hospitales podrían convertirse en salas improvisadas en caso de que el servicio de salud se encuentre desbordado y alcance un pico mayor al registrado en enero de 2021. Estas previsiones fueron informadas en la revista de Servicios de Salud (HSJ) donde indican que el creciente aumento de personal sanitario enfermo de coronavirus puede obstaculizar la respuesta del sistema sanitario a Ómicron. Según el informe del HSJ citado por The Guardian, uno de cada 10 médicos en el Reino Unido está de baja. El Reino Unido es uno de los países más afectados por la pandemia de covid-19 en Europa con más de 147 mil muertos por coronavirus. Mientras que una encuesta realizada por el Real Colegio de Médicos (RCP) reveló que el 10,5 por ciento de los médicos estaban ausentes y en Londres uno de cada siete médicos está de baja.