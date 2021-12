Diputados de la oposición acordaron este jueves declarar su rechazo al pase sanitario. Lo hicieron a través de un comunicado firmado por los integrantes de las bancadas de Juntos por el Cambio, a quienes se sumaron los bloques minoritarios de José Luis Espert y Javier Milei.

Lo curioso de la declaración, en un contexto de auge de casos, es que hubo un elogio involuntario por un error en el título.

"Ante la eminente e injustificada aplicación de la medida conocida como 'pase sanitario'", arranca el texto de los legisladores opositores, quienes en el apuro por manifestar su posición confundieron el significado de sus propias palabras.

Según la Real Academia "eminente", en su primera acepción, es algo "que destaca por sus méritos o por sus conocimientos en una ciencia o profesión". Vale decir, ponderaron lo que definieron como "injustificada aplicación".

La palabra adecuada hubiera sido "inminente", pero la primera sílaba cambió el significado de lo que pretendían rechazar.

Loa firmantes aseguran que "no existe fundamento científico que avale" la medida. Recordaron que la vacunación "no es obligatoria", pese a lo cual un 70 por ciento de la población completó el esquema.

Además, no dudaron en afirmar que la implementación fuerza la legislación civil y que su puesta en marcha "crearía una nueva situación caótica, de las muchas que hemos atestiguado desde marzo de 2020", y acarrearía una "pérdida de credibilidad de las instituciones, tanto gubernamentales como científicas".

Por si fuera poco, retomaron la idea de la "infectadura", a la que adhirió buena parte del macrismo, al considerar que "inquirir, controlar, aterrorizar y discriminar son prácticas 'regresivistas' que no fueron aplicadas en ningún período democrático" ni tampoco "cuando hubo situaciones de emergencia sanitarias (reales)", que no mencionan.



Cabe mencionar que entre sus firmantes se encuentra Victoria Villarruel, apologista de la dictadura.

El texto se difundió poco antes de que se conociera un nuevo récord de contagios: 11.121 casos, lo que implica que la cifra diaria casi que se triplicó respecto de los números de hace una semana.

La cantidad de contagios por día manifiesta una suba que preocupa cada vez más a las autoridades sanitarias de todo el país. De hecho, los más de 11 mil casos de esta jornada representan la cifra más alta desde el pasado 12 de agosto, cuando se habían registrado 13.369 contagios. Sin embargo, para la oposición el problema parece ser una decisión que sus representantes calificaron de eminente.

Una de las diputadas firmantes fue la negacionista Sabrina Ajmechet, que difundió el texto en Twitter.

Poco después de la primera versión, algunos legisladores difundieron otra versión del mismo comunicado, ya corregido, entre ellos Fernando Iglesias.



Por su parte, el diputado Waldo Wolff afirmó que "para evitar suspicacias aclaro que ya expresé que no acuerdo con el pase sanitario y que no firmé un documento que circula exteriorizándolo por la sencilla razón que no me enteré del mismo".

Para Wolff, el pase sanitario ya no solamente no era ni eminente ni inminente: ni siquiera era injustificado, palabra que desapareció de su versión del tema.