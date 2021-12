Dirigentes y militantes nucleados en el Frente Milagro Sala reclamaron, en una marcha de antorchas a la Plaza de Mayo, la libertad de la máxima referente de la organización Tupac Amaru, quien cumple prisión domiciliaria en Jujuy en el marco de distintas causas judiciales.

La protesta fue encabezada por Fernando Gómez, referente del Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala; Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru; el sacerdote Francisco Paco Olveira, miembro del Grupo de Curas en Opción por Los Pobres; e Isaac Benapres, del Movimiento Kultural; y participó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

La marcha comenzó a las 17.30 en la intersección de las avenidas 9 de Julio y de Mayo y, con la coordinación de integrantes del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, se realizó en formato de propuesta cultural la "Pasión de Milagro", con seis etapas artísticas que se desarrollaron durante el recorrido de la movilización hasta la Plaza de Mayo.



En ese marco, en cada una de las seis paradas, se leyeron partes de un documento con pasajes de La Pasión de Cristo y las vicisitudes que atravesó y atraviesa la dirigente social quien permanece detenida desde el 16 de enero de 2016, con representaciones actorales.



Así, la primera parada fue titulada "decididos a condenarlo con engaño"; la segunda, "todos lo abandonan"; la tercera, "falsos testigos"; la cuarta, "incitan a la gente para pedir la condena"; la quinta, "en un lugar visible para que la condena sea ejemplificadora, se reparten sus cosas" y la sexta, "era el hijo de Dios".



Durante la manifestación se vieron carteles con consignas contra el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, impulsor de varias de las causas judiciales contra la dirigente social. En la manifestación también hubo consignas contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se rechazó el pago de la deuda con ese organismo, contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

En declaraciones a Télam, Gómez recordó el acampe que organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos que integran el Frente Milagro Sala, realizaron días atrás frente al Palacio de Tribunales para reclamarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la libertad de la referente social y líder de la agrupación Tupac Amaru.





"Realizamos un acampe para que la Corte desencajone la causa contra Milagro Sala", sostuvo y criticó que el máximo tribunal "siga sin trabajar y sin poner en agenda un reclamo internacional que desde Brasil y la ONU dice que Milagro es una presa política y tiene que estar en libertad".



Advirtió que "a Milagro la puso presa la política, y la tiene que liberar la política", y enfatizó que "son los tres poderes del Estado quienes tienen que dar una respuesta en este sentido, porque es un problema de responsabilidad política del Estado y de la democracia".



Por su parte, Ricardo Carrizo, miembro del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, explicó a esta agencia que la "Pasión de Milagro" fueron "seis paradas en la cuales decidimos hacer un paralelo entre la Pasión de Jesús con lo que está viviendo Milagro".



"Está padeciendo lo mismo que Jesús con testigos falsos, juicios comprados, tribunales intervenidos por la política con la complicidad del poder religioso de la época", advirtió y sostuvo que en las paradas hicieron "memoria sobre por qué Milagro está presa y pedirle al Gobierno nacional desde lo político que tiene que haber herramientas para poder hacer que (el gobernador) Morales deje de jugar al emperador y carcelero y deje libres a los compañeros y compañeras, sobre todo a los que ya cumplieron su condena injusta".



Díaz, por su parte, dijo a Télam que "el principal reclamo es la libertad de Milagro Sala" y señaló que "los presos políticos de la Tupac Amaru no solo que ya llevan casi seis años detenidos, esta va a ser la quinta Navidad".



"La consigna Navidad sin presos políticos se reitera una y otra vez y siguen presos y presas", expresó y manifestó que la dirigente de la Tupac "Graciela López ya cumplió su condena y, sin embargo, no la liberan. No solo eso, sino que continuó el hostigamiento hacia los hijos de Milagro y le crean causas a Milagro misma".