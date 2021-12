La Seccional 318, en Embarcación, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) convocó a un paro de actividades hoy en la finca Desafío del Chaco SA, que en la localidad de Dragones, en el Chaco salteño, se dedica a la agroganadería a gran escala.

Así lo informó el secretario general de la Seccional 318, Daniel Sebastián Cáceres, que precisó que la medida de fuerza fue notificada a la Secretaría de Trabajo de la provincia el pasado 16 de este mes y solo se dictó una conciliación simple que les permite seguir adelante con la huelga.

La decisión de parar la tomaron ante el "incumplimiento de las normativas y leyes vigentes”: el no pago de los haberes en tiempo y forma; “la falta de entrega de ropa, botines y elementos de seguridad” y la no “entrega de recibo de sueldo en tiempo y forma”.

La medida de fuerza es el corolario de un proceso de conversaciones en las que las partes no pudieron llegar a un acuerdo. Cáceres dijo que el representante de la sociedad anónima argumenta que como esta firma se constituyó un día 16, les corresponde pagar los salarios a partir de esa fecha.

El dirigente gremial destacó que la legislación laboral argentina establece que los pagos deben ser del 1 al 5 de cada mes, pero “ellos no acatan esa medida” y, por ejemplo, el sueldo de octubre se cobró el 30 de noviembre, y el de este mes aún no se pagó.

En Desafío del Chaco se desempeñan entre 18 y 20 trabajadores, a quienes tampoco les entregaron la ropa de trabajo y elementos de seguridad. El gremialista lamentó que a pesar de que esto se denunció en el área de Trabajo, "no hemos logrado nada”. “Con audiencias no hemos llegado a ningún acuerdo”, "lo debería regular el Ministerio, pero hasta el momento, nada”.

También destacó los múltiples inconvenientes que provoca el pago fuera de término de los salarios, no se pueden hacer previsiones, se pagan intereses.

Trabajo rural

Aunque el conflicto en la finca ubicada en el norte salteño comprende a un grupo pequeño de trabajadores, se enmarca en un momento de cierto malestar en el sector, que ve llegar las fiestas de fin de año sin haber podido acordar aún un bono de fin de año, que comenzaron a conversar el 17 de noviembre último en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

La Uatre inició ese intercambio solicitando un bono de $60 mil pesos, que fue rechazado por la patronal y en ese punto quedó el asunto, sin definirse. “Eso está poniendo en alerta a todo el país, las diferentes seccionales que tiene el gremio a nivel nacional, porque todos los compañeros de norte a sur estamos esperando que se dictamine”, y pretendían que fuera ante de las fiestas pero ya entienden que la definición pasaría a enero.



Se estima que en el país hay un millón de personas que se desempeñan en el trabajo rural, "Entre registrados y no registrados".

Cáceres resaltó que "Hay un gran porcentaje de trabajadores que están en la informalidad", sobre todo en la actividad hortícola. En Salta se estima que hay "más de 20 mil trabajadores" rurales, que se desempeñan en la producción tabacalera, en la zona de los valles y en General Güemes y El Bordo; la citrícola en los departamentos Orán y San Martín, en el norte, y Anta y Metán en el sur; las hortalizas en el norte también, en la ganadería, distribuida en el norte y el sur.

Cáceres añadió que si bien el porcentaje de trabajo no registrado es similar al de la media nacional, en Salta se suma el hecho de que no se suele respetar el jornal estipulado por la resolución 139 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que fija la escala sarial. La resolución fija un jornal de $2600, que baja a 2200 si se hacen los descuentos para obra social y jubilación. Pero si alguien no está registrado, debería cobrar los 2600, pero lo que percibe finalmente "está por debajo de eso".

Esto "genera en realidad un problema para la familia porque tiene que ir el trabajador, la mujer, en algunos casos hasta el hijo para poder hacer un jornal" comparable al estipulado en la resolución, agregó Cáceres. "Genera un problema psicológico al trabajador, porque va, se esmera, con el calor incluso que hay en la zona nuestra y demás, haciendo un sacrificio más que importante y no puede hacer la contención a la familia en cuestiones de alimentación, de remedios", de crecimiento económico, de poder construir su casa y vivir con la comodidad que debe tener, "y eso repercute en lo anímico". Eso "se desconoce o no se le presta atención", insistió.

Golondrinas

En Salta la Uatre está tratando de copiar instancias de organización ya concretadas en otras provincias para tratar de hacer un seguimiento de les trabajadores golondrinas que por estas fechas suelen comenzar a migrar al sur para la temporada de cosecha.

Cáceres contó que por el momento cuando reciben consultas o denuncias de "compañeros que van al sur" por inconvenientes que se les presentan, la Seccional local se contacta con sus pares de las provincias donde ocurren estas situaciones para tratar de darles una solución. Sin embargo, lamentó que hace más de cuatro meses esperan que el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, los convoque a continuar una instancia de diálogo.

La idea, explicó Cáceres, es "tratar de armar algo que pueda hacer un seguimiento para que tengamos conocimiento de en qué situación o como están aquellos compañeros que realizan actividades en otros lugares y si tienen algún tipo de problema" para ayudarles a dar una solución. Como ejemplo de los múltiples contratiempos, a veces problemas graves, que se les pueden presentar, recordó en el momento de restricciones por la pandemia "ha habido muchos problemas de los compañeros para volver" e incluso el mismo "modo que volvieron y demás, la verdad que fue caótico, porque estos compañeros iban a buscar el sustento para la familia y terminó siendo un calvario en todo sentido".

Sin embargo, Cáceres resaltó que el gobierno provincial todavía no los convocó para avanzar en este diálogo. "Esperemos que se va a tener la voluntad, la amabilidad de poder ocuparse por la situación que nosotros planteamos para poder seguir el diálogo y buscar una solución a futuro". "Seguimos esperando, como siempre nosotros, para el último. Nosotros estamos curtidos en este tema, pero no nos resignamos a seguir así".