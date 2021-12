Un fuerte hecho de inseguridad ocurrió en la ciudad de Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. Un grupo de cuatro delincuentes ingresaron a robar a un local de ropa y el dueño del comercio respondió con el fin de evitar que le saquearan su mercadería.

Mientras los ladrones agarraban todos los productos que podían, él se armó de valor y los enfrentó con golpes y patadas.

"Pensamos que estaban armados, por eso no quisimos reaccionar. Uno me decía que me quede quieto, que me iba a pegar un tiro. Había clientes adentro, se quedaron a un costado", declaró Alejandro, dueño del establecimiento, en diálogo con Telenueve.

"Ellos eran clientes, me habían comprado zapatillas días anteriores... Estaban dispuestos a arrasar con el local. Cuando vi que la pistola era de juguete, reaccioné. Eran pendejos de mierd*, a mí no me iban a robar", adicionó.

Todos los detalles en el video.