En la Argentina hay 6 millones de personas que tienen un pozo o un balde en vez de tener un baño que es el 15% de la población de nuestro país. Sin dudas una de las imágenes más duras que nos refleja la indigencia y la falta de oportunidades de nuestra querida Argentina.

Camilo tiene 32 años es correntino y vive en Buenos Aires no sabe leer ni escribir, hace muy poco comenzó a estudiar en la escuela su casa es tan precaria que no tiene baño, utiliza un inodoro tapado por un par de chapas y lonas.

"Tenía mi baño que no podía bañarme, no tengo agua. Uno tiene su trabajo y no me puedo lavar la cara, ni bañarme", explicó Camilo que comparte con Griselda una casa muy precaria en Pilar. Para higienizarse utilizan agua que juntan de un balde y que les tiene que alcanzar para los dos.

La ONG "Módulo Sanitario" construyó un baño en 2 días en la casa de Camilo y Griselda que gracias a la solidaridad de muchos pueden lavarse la cara o bañarse.