Para el Gobierno, el informe del Fondo Monetario Internacional fue “lapidario” para con la administración de Mauricio Macri. El FMI dio a conocer su evaluación sobre el acuerdo por el cual le otorgó a la Argentina un préstamo “extraordinario” en 2018 por el que desembolsó más de 44 mil millones de dólares, en el que abundan las críticas a la gestión de Macri y concluye que hubo fuga de capitales. El presidente Alberto Fernández citó el informe y remarcó: “La única traducción posible de ‘capital flight’ es ‘fuga de capitales’. No hay una interpretación alternativa. Más allá de los sofismas opositores, el FMI admite que hubo en el período 2018/19 ‘capital flight’, sea o no bajo procedimientos habilitados para ello”, concluyó Fernández, que en sus redes sociales acompañó esas palabras con una foto de Macri junto a la ex directora del FMI Christine Lagarde, de la que el entonces presidente dijo estar enamorado y hasta propuso trasladar su encantamiento a todos los argentinos.

Mientras el informe del FMI generó una ola de críticas a la administración de Cambiemos, e incluso alimentó la causa judicial que investiga la presunta defraudación al Estado, Macri mantuvo un silencio selectivo al respecto y la mayoría de sus aliados políticos tampoco abrió la boca. Solo algunos de los economistas involucrados en la toma de la multimillonaria deuda intentaron defenderse públicamente.

"El informe, teniendo en cuenta quién lo hace, fue lapidario, pero es algo que ya sabíamos", dijo el Presidente. "Nosotros se lo contamos al Fondo y el Fondo en todo caso debió admitir lo que nosotros decíamos." Otro tramo de la evaluación del FMI citado por Fernández fue el siguiente, donde quedó claro el desmanejo que sufrió la economía nacional: “A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y el debilitamiento de los ingresos reales, especialmente de los pobres". Fernández consideró que “es imperioso entender la dimensión de la deuda otorgada por el FMI a la Argentina, con el indudable propósito político de sostener un gobierno que solo lastimó los intereses de nuestro pueblo. Nos demandará mucho tiempo reponernos de semejante daño”, afirmó. De todos modos, el Presidente reiteró su confianza en poder alcanzar un acuerdo con el FMI y destacó, en ese sentido, los avances que muestra la economía argentina.

Más temprano, la portavoz de Presidencia Gabriela Cerruti había sido una de las primeras en referirse desde el Gobierno a la evaluación del FMI. Destacó que es “realmente lapidario” sobre la gestión macrista y que comparte lo que viene "diagnosticando el Gobierno sobre lo que sucedió con esa deuda", aunque consideró que el informe evitó avanzar en numerosos aspectos.

"El informe indica que el préstamo millonario no logró restaurar la confianza del mercado, ni proteger a los más vulnerables de la sociedad, ni fortalecer el marco para reducir la inflación ni progresivamente disminuir las tensiones en la balanza de pagos", enumeró Cerruti por la mañana, en el inicio de su conferencia de prensa desde la Casa Rosada. No obstante, la portavoz dijo también que "el Gobierno considera que de alguna manera es tímido el balance que se hace", y advirtió que "es muy importante que el FMI pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del Artículo 6 de su Estatuto, en el cual se ponen las condiciones para dar un préstamo a un país de esa magnitud". Cerruti acusó a Juntos por el Cambio de "tomar deuda y endeudarnos y voltear un Presupuesto, lo que demuestra un grado de irresponsabilidad muy importante" porque "ellos mismos nos llevaron a esta crisis".

"El FMI nos dio la razón: la deuda irresponsable tomada por el gobierno anterior puso en riesgo al país y el programa económico de Macri fracasó", apuntó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, una vez que se conoció el informe. El mensaje, que difundió a través de las redes sociales, fue acompañado por un video en el que señaló que "la deuda tomada por el gobierno anterior le hizo mucho daño a la Argentina" y, "según el mismo FMI, el programa fracasó y puso en riesgo nuestra economía". Y puntualizó que, "además, reconoce que gran parte de la deuda que tomaron se fugó".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que "fue un préstamo absurdo que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio" con el que "hipotecaron el futuro de nuestra gente". "El FMI admitió que el préstamo de 45 mil millones de dólares otorgados al gobierno de Macri se utilizó "para pagar deuda y realizar un salvataje de acreedores privados". El funcionario detalló que 21 mil millones de dólares se usaron para "pagar deuda y 24 mil millones para financiar la salida de capitales". Guzmán estimó que se necesitará "más de una década" para paliar los daños que provocó "el endeudamiento irresponsable de Juntos por el Cambio", a la vez que consideró que "hay elementos" del informe que publicó el Fondo Monetario "que contribuyen" a un acercamiento para cerrar el acuerdo que se está negociando.

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli calificó el Acuerdo Stand-by de 2018 otorgado a Macri como un "crédito absolutamente político" para que "no perdieran las elecciones". "Lo dijo el representante de (Donald) Trump en el FMI en ese momento", apuntó el legislador, refiriéndose a Mauricio Claver-Carone, hoy presidente del BID. Parrilli también cargó contra el FMI: "No sé qué grado de capacidad e idoneidad tienen los supuestos funcionarios y directores del Fondo que aprobaron esto cuando se sabía que era imposible que lo fueran a cumplir”, dijo en diálogo con la AM750, y apuntó contra el organismo crediticio por "lavarse las manos". “Nunca hicieron estudios y, si los hicieron, demostraron que son unos incapaces totales”, agregó el senador neuquino, para quien el adelantamiento en los desembolsos realizados por el FMI fue “para que los fondos buitres especulativos y muchos argentinos se llevaran los dólares afuera”.

Escasos sectores opositores se expresaron sobre el informe del FMI. El espacio que responde al exministro Roberto Lavagna fue uno de ellos. "Desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo que una parte de los fondos que recibió el gobierno de Macri, por parte del FMI, contribuyeron efectivamente a la fuga de capitales", sostuvo el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez. "Más vale tarde que nunca, ahora el propio Fondo lo confirma --indicó--. La situación amerita una intervención más profunda por parte de la Oficina de Evaluación Independiente del organismo internacional."