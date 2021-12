Ayer debía darse la última sesión ordinaria correspondiente al período 2021 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, pero se vio truncada ni bien arrancó el tratamiento del orden día. El primer punto era discutir el proyecto del Código Tributario, que iba a ser seguido por los proyectos de Presupuesto General del Ejercicio 2022 y de la Tributaria Anual 2022, pero se pidió un cuarto intermedio y no se retornó luego de más de tres horas.

A su vuelta, los ediles votaron continuar con el cuarto intermedio hasta lunes 27 a las 9:30. La desproligidad en el recinto, fue en consonancia con las presurosas reuniones que se dieron esta semana entre los legisladores y los funcionarios, y que continuaron hasta ayer a la mañana, cuando la sesión estaba pactada para las 16.

Después de la presentación del expediente referido al Código Tributario, el concejal José García (Todos Unidos por Salta), pidió el cuerpo en comisión para poder dar dictamen. Le siguió el edil Alberto Salim (UCR), quien aseguró que era "imposible aprobar" el proyecto de Código Tributario. Indicó que cada artículo, incluso cada coma, modificaba totalmente los ingresos de quién debía pagarlo.

Por lo que recriminó que el Ejecutivo de Bettina Romero, "en ningún momento" convocó a los legisladores para aprobar las modificaciones que estaban proponiendo. "No podemos en una semana hacer el tratamiento profundo", expresó, señalando que debían estudiar los más de 100 artículos porque "tienen una importancia para el vecino".

Cuestionó que en las modificaciones propuestas se "está tratando de suprimir" funciones que les corresponden al Concejo Deliberante, como designar agentes de retención tributaria, y que ahora pasarían a ser función del gobierno municipal. "El código anterior lo prohibía, solamente el Concejo lo podía hacer, no digo que no se pueda designar agente de retención, pero se tiene que hacer en un marco que lo tiene que dar el Concejo", expresó.

Además sostuvo que no pueden aprobar un nuevo código cuando le están quitando posibilidades al contribuyente de reclamar cuando hay una imposición. "Prácticamente todos los recursos de reclamos se excluyeron y solo queda el recurso jerárquico como si solamente el Ejecutivo Municipal puede revocar o modificar algún tipo de sanción que fuese reclamada por algún contribuyente", cuestionó.

En ese sentido, pidió que el proyecto vuelva nuevamente a las comisiones porque "es imposible hacerlo sin el conocimiento profundo" del proyecto presentado.

García pidió nuevamente la palabra y expresó que no tuvieron ningún tipo de referencia que el expediente iba a ingresar para su tratamiento. En consecuencia pidió el cuarto intermedio para seguir con la discusión. "Fue muy de sorpresa, de repente, y ustedes saben que es un acontecimiento no menor modificar un Código Tributario", expresó, por lo que consideró que fue poco el tiempo que se le dio para su tratamiento. Y recriminó que existieron sectores que no fueron consultados y que, por lo tanto, se trató de una decisión arbitraria.

Luego de más de tres horas de cuarto intermedio, los ediles retornaron a sus bancas y García pidió que se vote por su continuación hasta el lunes 27, a las 9:30. La moción fue aprobada, salvo por los votos negativos de Paula Benavides (Salta Independiente) y María Emilia Orozco (Juntos por el Cambio+).

Previo a la votación, Benavides, acusó de falta de respeto las horas que estuvieron esperando que el bloque mayoritario, por García, decidiera dar quórum o no a la sesión. Mientras que el presidente el bloque Todos Unidos por Salta, no aceptó los dichos y aseguró que no era una falta de respeto sino que se trataba de política. "Hablar de falta de respeto me parece inadecuado" porque "se está trabajando con responsabilidad", manifestó.

Por otra parte, en la etapa de manifestaciones y homenajes, los ediles que lograron retener sus bancas dieron la bienvenida a sus nuevos pares y pidieron por una exitosa gestión.

No obstante, Benavides instó a que el Ejecutivo Municipal cumpla con la normativa vigente porque consideró que sigue existiendo un gobierno que "deja de lado las leyes, la Constitución y la Carta Magna" de la ciudad. Además de restarle "total importancia" al cuerpo de concejales, en referencia a los proyectos que iban a ser tratados y que no tuvieron consultas a los ediles.

Por su parte, el concejal Guillermo Kripper, celebró la nueva Constitución Provincial, aprobada el miércoles último, y aseguró que la modificación fue un pedido de la gente, "donde sin lugar a dudas lo más importante fue la limitación de los mandatos".

Mientras que la concejala Malvina Gareca (Todos UPS), recordó que ese mismo miércoles, se conoció el 14 femicidio de Salta, el de Beatriz González (40). Por ello, solicitó por políticas públicas integrales y un presupuesto "acorde" a la problemática de la violencia de género. "Quiero dejar sentado el compromiso para seguir trabajando en una sociedad libre de violencias y pedir justicia por Beatriz González", manifestó.