Diferentes organismos culturales de los cuerpos artísticos del país, declararon -mediante un comunicado- como persona no grata al ministro de Cultura de la provincia de Jujuy, Federico Posadas, luego que afirmara que la Orquesta Sinfónica de Salta, decreció en calidad, aumentó en costos y después se sindicalizó. Tales declaraciones se dieron en medio de la lucha que están llevando adelante músicos y músicas de Jujuy, para la creación de su propia Orquesta Sinfónica, posibilidad que no es recomendable “bajo ningún concepto” para Posadas.

Los dichos vertidos del funcionario jujeño, nacido en Salta, causaron un amplio y rápido repudio de las diferentes disciplinas artísticas del país, pues cada espacio reconoció que el cuerpo musical salteño, es precisamente "un organismo de referencia nacional e internacional". Así como lo han expresado numerosos directores nacionales e internacionales que han dado su paso por la provincia, como fue el caso del reconocido director Pedro Ignacio Calderón.

Posadas otorgó una entrevista el 15 de diciembre último a Canal 7 de Jujuy. Allí recordó que fue ministro de Cultura de Salta de 2008 a 2011, y en base a su experiencia, no recomendaba “bajo ningún concepto” la contratación de grupos estables, argumentando que la orquesta salteña decreció en calidad y aumentó sus costos. "Al principio es buenísmo, pero luego se sindicalizan", expresó.

A raíz de ello, el músico de la Orquesta Sinfónica de Salta, Eugenio Tiburcio, destacó que tales declaraciones encontraron un repudio unánime, veloz y contundente de todos los cuerpos estables del país. "Causó mucho malestar", inició Tiburcio, quien aclaró que cada integrante de la Orquesta rindió un concurso de ingreso. Y además, explicó que en Salta se da un sistema de evaluación por desempeño, que es periódico y califica de manera anual a los músicos y músicas.

"Nuestro último director Noam Zur, logró cosas increíbles en la Orquesta, entonces no es atinado el comentario adjudicando un supuesto bajo nivel", expresó Tiburcio. Paradojicamente la Orquesta Sinfónica de Salta, fue uno de los cuerpos que más contenidos virtuales elaboró durante la pandemia, en pleno 2020. Un ejemplo de ello, lo dio a conocer este medio cuando presentaron el ciclo La Orquesta en tu casa. "Gran parte de ese contenido fue impulsado por los trabajadores", agregó el músico.

"A fines del 2020, hicimos algunos conciertos o producciones en el Teatro (Provincial) que eran filmadas", afirmó. En comparación con otras orquestas, en Salta existió una alta actividad artística. Ya en el 2021, "nuestra temporada fue absolutamente estable y contínua, entonces llama más la atención lo que dice el ministro Posadas, de acuerdo al contexto reciente", manifestó.

En cuanto a la referencia de la sindicalización, Tiburcio, indicó que Posadas da a entender que la sindicalización es algo malo. "Hace décadas que existen los gremios" en Argentina, y se preguntó: "¿cuál sería el problema de tener un gremio?". "Es más, la existencia de un gremio (en Salta) llevó a que se mejore mucho la vida de la Orquesta porque todos queremos que sea la mejor", añadió.

En el país existen 43 cuerpos estables, ya sean coros, ballets u orquestas, por lo que si "no funcionan bien es porque no tenemos funcionarios a la altura, que no saben aprovechar el capital humano y artístico que hay para desarrollar políticas adecuadas", manifestó Tiburcio. "El músico es un profesional que se forma durante años, donde resignamos un montón de cosas en la vida para estar al día con el instrumento", se explayó.

Posadas también aseguró que el costo operativo de orquesta salteña es de $50 millones de pesos anuales, "después te cuesta trasladarla a Cafayate". Por lo que indicó que es "mucho más redituable, mucho más eficiente, trabajar invirtiendo en esas orquestas, pero no desde la lógica de la contratación y en se conviertan en empleados públicos, sino incentivándolos como empresas, que busquen la excelencia con el acompañamiento del Estado".

Además, sostuvo que con el correr del tiempo, los grupos estables "se terminan burocratizando y aburguesando". "Por eso hay que incentivarlos para que sigan trabajando la excelencia desde una lógica público-privada", cerró.

En un comunicado que emitieron los organismos culturales, cuestionaron los dichos del funcionario y se preguntaron si cuando Posadas se refiere al presupuesto, su molestia no pasa por "no poder utilizar esos recursos para realizar contrataciones arbitrarias y sin concursos, como sugieren denuncias realizadas contra su persona". Tales acusaciones aparecieron en los primeros años de gestión del ministro, lo que derivó que su cartera fuera allanada en abril de 2018.

También elevaron su preocupación, al asegurar que Posadas concibe al Estado desde una lógica empresarial, cuando lo que en realidad se busca es "promover el bienestar general, como consta en el Preámbulo de nuestra Constitución". Mientras que en relación a los dichos sobre la sindicalización, le recordaron se trata de un derecho constitucional establecido hace décadas en el país.

Repudiaron las declaraciones y aseguraron que resultan "un agravio" y "una amenaza a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores en su conjunto". De la firma participaron la Orquesta Sinfónica Nacional, la Biblioteca Nacional, el Ballet folklórico Nacional, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan deDios Filiberto”, el Sindicato Argentino de Músicos (SAdeM), y las diferentes orquestas provinciales.