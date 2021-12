Con tres partidos menos de lo previsto debido a las suspensiones obligadas por el avance de la covid-19, la Premier League celebrará este domingo su "Boxing Day" con seis partidos que darán inicio al apretado calendario del fútbol inglés durante el período navideño.



Lejos de parar, la Premier acelera. En apenas nueve días, la liga inglesa tiene planeado jugar tres fechas completas o, al menos, las que la pandemia le permita. Es que la variante Omicron obligó ya a la suspensión de más de una decena de partidos en las últimas semanas dado los brotes de positivos en los planteles, incluido el del Leeds de Marcelo Bielsa, que no podrá enfrentar al Liverpool esta fecha.

Sin embargo, los clubes de la Premier League votaron el lunes pasado mantener el calendario previsto para estas fechas a pesar de los numerosos contagios e incluso quejas de los entrenadores, como el catalán Josep Guardiola.



"El bienestar de los jugadores debería ser lo más importante... Pero las cadenas de TV decidieron qué es lo mejor para todos", había expresado Pep en la conferencia de prensa previa al duelo que su Manchester City -puntero con 44 unidades- animará desde las 12 (hora argentina; por ESPN) ante el Leicester (9º con 22 puntos) con la posibilidad de coronarse como "campeón de invierno" al cierre de la fecha 19.

Entre negocio y tradición, la Premier avanza con su versión del "Boxing Day", brindando todos los 26 de diciembre la posibilidad de presenciar duelos de equipos vecinos y con distancias pequeñas, favoreciendo la presencia de hinchas en los estadios.

De acuerdo a la leyenda, la denominación procede de la Edad Media. La nobleza regalaba ese día una caja (box, en inglés) a los sirvientes como recompensa por el trabajo realizado a lo largo del año. La costumbre de jugar partidos el día posterior a la Navidad comenzó en la década del '60 y en la actualidad también responde a la estrategia televisiva de difundir la Premier en los grandes mercados del mundo en momentos que otras ligas de Europa hacen una pausa.



Otro de los encuentros destacados de la jornada será el que jueguen el Aston Villa (10º con 22 puntos) del marplatense Emiliano "Dibu" Martínez y el campeón europeo, Chelsea (3º con 38), desde las 14:30, por ESPN. En los locales no estará presente el flamante entrenador, Steve Gerrard, quien dio positivo de coronavirus en las horas previas al duelo.

Completan el cronograma: desde las 12, Norwich (último con 10 unidades) vs. Arsenal (4º con 32), Tottenham (7º con 26; con Giovani Lo Celso y sin Cristian Romero, lesionado) vs. Crystal Palace (11º con 20), y West Ham (5º con 28; con Manuel Lanzini) vs. Southampton (15º con 17). Desde las 17, además, Brighton (13º con 20; con Alexis Mac Allister) y Brentford (12º con 20) por ESPN.